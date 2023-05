Trump es declarado responsable de agresión sexual por corte de Nueva York

E. Jean Carroll (centro) llegando al tribunal federal antes de las deliberaciones en la demanda civil por agresión sexual y difamación que Carroll ha presentado contra el expresidente Donald J. Trump en Nueva York. Foto: EFE - JUSTIN LANE

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump fue declarado responsable de agresión sexual por parte de una corte de Nueva York este martes, en el marco del proceso civil que se adelanta en su contra.

La experiodista E. Jean Carroll, de 79 años, demandó a Trump el año pasado alegando que la violó en unos grandes almacenes neoyorquinos a mediados de la década de 1990. La excolumnista de la revista Elle también afirma que Trump la difamó después de que ella hiciera pública su acusación en un libro en 2019.

📝 Sugerimos: Biden pide un “acuerdo justo” para los guionistas de Hollywood en huelga

De acuerdo The New York Times, el jurado, compuesto por seis hombres y tres mujeres, determinó que Carroll probó que Trump abusó sexualmente de ella, pero no aceptó la acusación de que había sido violada. El diario neoyorkino explica que el abuso sexual se define en esa jurisdicción como someter a alguien a contacto sexual sin su consentimiento.

El jurado también halló a Trump responsable de difamación al haber dicho que la denuncia de Carroll es “una completa estafa” y “un engaño, una mentira.”

El jurado, que prácticamente deliberó en tiempo récord, pues los alegatos finales apenas fueron presentados ayer, otorgó a Carroll un total de US$5 millones en daños.

Trump, quien aspira a ser reelegido a la presidencia de Estados Unidos en 2024, ha negado repetidamente las acusaciones y no compareció ante el tribunal durante el juicio.

Este martes, conocida la decisión, calificó de “vergüenza” la sentencia que lo declara responsable de agresión sexual

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.