Trump firma una orden ejecutiva sobre TikTok: el funcionamiento será “seguro” y legal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva que garantiza el funcionamiento “seguro” y legal de la aplicación TikTok en el país norteamericano después del acuerdo alcanzado con su matriz china, ByteDance.

“Hubo cierta resistencia por parte de China, pero nuestro objetivo principal era garantizar el funcionamiento de TikTok, a la vez que protegíamos la privacidad de los datos de los estadounidenses, tal como lo exige la ley”, dijo durante el acto para la firma el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, al que Trump considera uno de los grandes artífices del pacto alcanzado con la empresa del gigante asiático.

El Congreso estableció en 2024 que, para proteger la seguridad nacional, la red social deberá ser cerrada en Estados Unidos si no se establece una sociedad que opere la aplicación en el país norteamericano lo suficientemente desligada de la matriz china, especialmente en lo referente al acceso que Pekín pueda tener a servidores que almacenen datos de usuarios.

“Este acuerdo significa que los estadounidenses podrán seguir usando TikTok, y con mayor tranquilidad que antes, ya que sus datos estarán protegidos y no serán utilizados como herramienta de propaganda contra la ciudadanía”, añadió Vance.

También dijo que Oracle, una de las empresas que participarán en la nueva sociedad operadora en Estados Unidos (de la que Vance dijo que estará valorada en unos US$ 14.000 millones), ya almacenaba datos incluso cuando ByteDance controlaba la app en el país norteamericano.

Con relación al algoritmo de la popular aplicación de videos, el vicepresidente afirmó que el pacto “garantiza que la (nueva) empresa estadounidense y los inversores estadounidenses tendrán el control total del mismo”.

A su vez, Trump insistió en lo que ya dijo el pasado fin de semana: que las tecnológicas Oracle y Dell, o el grupo de comunicación del magnate Rupert Murdoch, estarán en la junta directiva de la nueva empresa de TikTok en Estados Unidos, en la cual ByteDance tendrá una presencia mínima. “Probablemente, tenemos entre cuatro y cinco inversores de talla mundial que adoran este país”, explicó Trump sobre las futuras empresas participantes.

