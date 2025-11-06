Trump ha cancelado más de 80.000 visas de extranjeros en lo que va de 2025

Centro de Atención a Solicitantes (CAS) dispuesto para la toma de datos y renovación de visas Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Gobierno de Estados Unidos ha cancelado más de 80.000 visas en lo que va de año, incluyendo las de al menos 8.000 estudiantes, según indicó este jueves un portavoz del Departamento de Estado a EFE.

En concreto, 16.000 por el último delito, 8.000 por el segundo y 12.000 por el primero, según indicó el portavoz.

Desde su llegada al poder, en enero de este año, Donald Trump se ha enfocado en cumplir su promesa de perseguir la migración hacía y en EE.UU., incluyendo en cientos de casos a través de la detención de personas con un estatus legal o a través del fin de programas migratorios establecidos por sus antecesores como el Estatus de Protección Temporal (TPS) o el parole humanitario.

Con respecto a las visas, Washington ha comenzado a realizar un mayor escrutinio de publicaciones de extranjeros en redes sociales, denegando permisos de residencia y visas si encuentra contenido que considere “antisemita” o crítico con Israel.

A mediados de octubre, además, el Departamento de Estado anunció que canceló el visado a seis personas, cuatro de ellas latinoamericanas, por críticas expresadas en las redes sociales contra el activista ultraconservador Charlie Kirk, asesinado a tiros el pasado 10 de septiembre.

Entre los seis estuvo un argentino que apuntó que Kirk dedicó toda su vida a propagar una retórica racista, xenófoba y misógina y que merecía arder en el infierno. “Visa revocada”, anunció el Departamento de Estado en esa red social, que no identifica a la persona pero sí difunde el mensaje que esta colgó en X.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com