Trump hace del brutal invierno en EE. UU. el mejor aliado de ICE  

El Congreso de EE. UU. volverá a sesionar este martes en pleno inicio del peor punto del invierno y con la difícil tarea de ponerles freno a los agentes de ICE. La opción de cerrar el gobierno aparece como la “última bala” de los demócratas en este sentido, pero esta misma podría rebotar contra ellos por las condiciones climáticas. Trump, otra vez, tiene la ventaja en el ajedrez.

Camilo Gómez Forero
27 de enero de 2026 - 11:25 a. m.
Una máquina remueve nieve frente al Capitolio en Washington, D.C., Estados Unidos.
Foto: EFE - JIM LO SCALZO

La muerte el pasado fin de semana de Alex Pretti en Minneapolis, estado de Minnesota, ha causado tal nivel de desconcierto en Estados Unidos que incluso la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), un aliado fiel del gobierno de Donald Trump, le ha dado la espalda a la narrativa oficial. Pretti, un enfermero de un hospital de veteranos, recibió 10 disparos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras protestaba contra la agencia en la ciudad.

