Trump indulta a Giuliani, exalcalde de Nueva York, pero su efecto es limitado

El exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, mientras habla durante una campaña de Trump en 2016. Foto: EFE - Gary Williams

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente estadounidense Donald Trump emitió una serie de indultos preventivos a varios excolaboradores de su primera administración, entre los que destaca el exalcalde de Nueva York, Rudolf Giuliani.

También figuran entre los indultados John Eastman, abogado que asesoró la campaña de Trump en 2020, y Sidney Powell, comentarista televisivo vinculado a la campaña.

Los indultos dados por el presidente se dan en el contexto de los acusados ​​de intentar revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, en las que Trump perdió contra el expresidente Joe Biden.

Sin embargo, explica el New York Times, “solo se aplicarían en un tribunal federal, son en gran medida simbólicos. Ninguno de los nombrados enfrenta actualmente cargos federales, y los indultos no pueden protegerlos de los procesos judiciales estatales en curso”.

En el caso de Giuliani, acérrimo defensor de Trump, desde la derrota electoral republicana de 2020 ha atacado a Biden y los demócratas, diciendo que las elecciones fueron robadas y la victoria fue “fraudulenta”.

En 2024 un juez le prohibió volver a ejercer como abogado alegando que el político “atacado y socavado sin fundamento la integridad del proceso electoral de este país”.

Adicionalmente, enfrenta hasta tres casos diferentes por acusaciones de interferencia electoral y ha llegado a acuerdos en varios de estos procesos judiciales.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com