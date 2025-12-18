Trump lanza los “Juegos Patriotas” y usuarios lo comparan con “Los juegos del hambre”: ¿qué son?

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, a su llegada a la Casa Blanca. Foto: EFE - SHAWN THEW

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó este jueves Freedom 250, una nueva organización creada para coordinar las celebraciones del 250º aniversario de la fundación del país, con una agenda de eventos de gran escala que se extenderán durante todo 2026 y que incluyen desde ferias estatales hasta una inédita competencia deportiva nacional bautizada como los “Patriot Games”, o Juegos Patriotas, en español.

Según un comunicado, Freedom 250 tendrá como misión “mostrar a Estados Unidos en su mejor versión, valiente, generoso, innovador, bello y libre”, y trabajará en coordinación con la Comisión América 250, agencias federales y autoridades estatales para organizar actividades en los 50 estados y en el extranjero.

Las celebraciones arrancarán oficialmente con la iluminación del Monumento a Washington entre el 31 de diciembre y el 5 de enero, marcando el inicio de lo que la organización describe como “un año generacional”. En un mensaje en video difundido el jueves por la mañana, Trump prometió que será “la fiesta de cumpleaños más espectacular que el mundo haya visto”.

Los “juegos patriotas” de Trump

Uno de los eventos centrales será la Gran Feria Estatal Americana, que se celebrará del 25 de junio al 10 de julio en el National Mall en la capital, con pabellones de los 50 estados dedicados a exhibir innovaciones, historia y cultura. A ello se sumará, en otoño, la primera edición de los Patriot Games, una competencia atlética de cuatro días que reunirá a los mejores atletas de secundaria del país.

De acuerdo con Trump, cada estado y territorio estará representado por un joven y una joven seleccionados por su desempeño deportivo. El evento será televisado a nivel nacional y buscará, según el presidente, resaltar “la habilidad, el espíritu competitivo y el talento de la juventud estadounidense”.

Durante el anuncio, Trump agregó que “no habrá hombres compitiendo en deportes femeninos”, una frase que reforzó el tono político del lanzamiento.

America turns 250 🇺🇸🇺🇸



President Donald J. Trump on Freedom 250 and the 2026 celebration that honors our nation like never before. WATCH: pic.twitter.com/aSaPqQ0U7m — The White House (@WhiteHouse) December 18, 2025

Los Patriot Games ya habían sido anunciados en julio pasado durante un acto en Iowa como parte del arranque simbólico del aniversario número 250, pero ahora quedaron formalmente integrados al programa de Freedom 250. Aunque los organizadores insisten en que se trata de una iniciativa no partidista, el proyecto ha generado debate en un contexto de fuerte polarización política.

Además de los eventos deportivos y culturales, el calendario incluye una gran jornada de oración en primavera para “rededicar al país como una nación bajo Dios”, así como un evento especial de la UFC en el marco del Día de la Bandera, que Trump aseguró se realizará en la Casa Blanca con “los mejores luchadores del mundo”.

Desde la Comisión America 250, creada por el Congreso con carácter bipartidista, se destacó el potencial unificador de la conmemoración. Jennifer Condon, vicepresidenta ejecutiva de la organización, señaló que el aniversario representa “una oportunidad única en una generación para reunir al país”.

"And so it was decreed that, each year, the various districts of Panem would offer up, in tribute, one young man and woman to fight to the death in a pageant of honor, courage and sacrifice." (The Hunger Games, 2012) https://t.co/fCx32lUMYb pic.twitter.com/3FJw4boQLv — Democrats (@TheDemocrats) December 18, 2025

Críticas y comparación con “Los juegos del hambre”

No obstante, críticos y analistas han advertido que los recortes presupuestarios a instituciones culturales y el fuerte protagonismo presidencial podrían dificultar ese objetivo.

A esto se suma la confusión con otro proyecto que circuló a comienzos de año: una propuesta, finalmente no aprobada, para un programa televisivo en el que inmigrantes competirían por la ciudadanía estadounidense, una idea que Trump y su entorno no han vinculado con Freedom 250 ni con los Patriot Games. De ahí empezaron a circular comentarios comparando la iniciativa con la trama de la saga de libros Los juegos del hambre, de Suzanne Collins.

“¿Por fin tendremos Los Juegos del Hambre?”, comentó un usuario en redes sociales.

Donald Trump just announced the creation of the “Patriot Games,” an “unprecedented four-day athletic event” with “one young man and one young woman from each state and territory.” pic.twitter.com/K8EqbHKaYe — No Lie with Brian Tyler Cohen (@NoLieWithBTC) December 18, 2025

Las celebraciones del aniversario culminarán el 4 de julio de 2026 con actos masivos en Washington y en comunidades de todo el país, mientras se esperan nuevos detalles sobre los deportes, criterios de selección y socios televisivos de los Patriot Games en los próximos meses.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com