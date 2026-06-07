Trump llama “estúpida” a periodista y se va a mitad de una entrevista

El presidente Donald Trump dejó plantada a una periodista tras llamarla "estúpida" en una entrevista donde además exageró el impacto de la guerra con Irán. Foto: EFE - SAMUEL CORUM / POOL

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, interrumpió abruptamente y abandonó una tensa entrevista con el programa insignia de la cadena NBC, Meet the Press, tras protagonizar un fuerte choque verbal con la moderadora Kristen Welker, a quien llamó “estúpida”.

El incidente ocurrió el pasado viernes durante una grabación al aire libre en Wisconsin, un estado clave para los comicios de medio término del próximo noviembre, y se emitió la mañana de este domingo, desatando una fuerte polémica por los insultos que el mandatario profirió contra Welker y los medios de comunicación.

¿Cómo fue la nueva pelea de Trump con la prensa?

La confrontación escaló cuando Welker cuestionó los planes de la Casa Blanca para implementar un polémico fondo de USD 1.800 millones, diseñado para compensar a personas que denuncian persecución federal, incluidos los implicados en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Trump defendió la medida asegurando que los detenidos “lo perdieron todo” y reiteró la teoría, sin pruebas, de que agentes del FBI “escoltaron” a los manifestantes al interior del edificio. Ante las constantes objeciones de la periodista, quien le recordó que no existe evidencia de tales afirmaciones, el mandatario elevó el tono acusando a la prensa de ser “sucia, falsa y corrupta”.

Le recomendamos: “El robo más descarado”: Trump desbloquea un nuevo nivel de corrupción; así funcionará

Pero la tensión llegó a su punto crítico cuando el debate se trasladó al conteo de votos de las elecciones primarias de California celebradas el pasado 2 de junio. Luego de que Welker señalara que el procesamiento de votos por correo suele demorarse días bajo la normativa estatal, Trump denunció que los comicios estaban “amañados” y que las autoridades “están haciendo trampa”.

“Para que quede bien claro, no hay ninguna prueba de lo que usted dice”, dijo Welker.

“Hay pruebas contundentes”, respondió Trump. Welker insistió en que no había pruebas de ello.

“Son unos corruptos, igual que ustedes. Su prensa es corrupta”, declaró Trump. “Y ‘Meet the Press’ también lo es”, agregó.

“No soy corrupta”, contestó Welker.

“Pues entonces les estás haciendo el juego. O eres corrupta o eres estúpida”, dijo el mandatario, concluyendo así la entrevista.

“Dejémoslo aquí porque ya he tenido suficiente. Gracias, querida. Que lo pases bien”, sentenció antes de retirarse.

Más tarde, la periodista explicó desde el estudio en Washington que el diálogo estuvo plagado de interrupciones climáticas debido a la lluvia en la granja de Wisconsin en la que se filmó y reveló que, pese al exabrupto, Trump aceptó concederle una nueva entrevista en el futuro.

Más allá del altercado, la emisión del programa incluyó un exhaustivo control de hechos por parte de NBC en torno a las declaraciones del presidente sobre la guerra con Irán.

Durante el intercambio, Trump exageró el impacto de la ofensiva estadounidense de mediados de 2025 al asegurar que las fuerzas del país “aniquilaron por completo” el programa nuclear de Teherán y que las capacidades marítimas y aéreas de la república islámica estaban “demolidas en tres meses”.

Los reportes de inteligencia y de defensa citados por la cadena contradicen al mandatario, detallando que las instalaciones de enriquecimiento sufrieron daños parciales y que cerca de la mitad de la flota naval no convencional de Irán permanece intacta en el estratégico estrecho de Ormuz.

Vea también: Todas las veces en las que Trump “se ha quedado dormido”, según la prensa local

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com