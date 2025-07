Trump logra acuerdo con la Unión Europea: así quedaron lo aranceles

El presidente Donald Trump ha prometido 90 acuerdos comerciales en 90 días. Foto: EFE - TOLGA AKMEN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, alcanzaron este domingo un acuerdo comercial en Escocia, luego de semanas de amenazas de Washington sobre la imposición de aranceles del 30 % para los países de la Unión Europea desde el 1 de agosto.

El acuerdo alcanzado, que fija en un 15 % los aranceles para importaciones europeas en Estados Unidos, un nivel comparable al del acuerdo alcanzado a principios de este mes con Japón, deberá ser validado por los 27 Estados miembros del bloque y sus representantes, que tienen previsto reunirse este mismo domingo.

“Logramos un acuerdo. Es un buen acuerdo para todos”, dijo Trump a la prensa desde su campo de golf en Turnberry, Escocia. La jefe de la UE también afirmó que era un “buen acuerdo”.

El texto, según versiones preliminares, también ofrece exenciones para productos de la aeronáutica, la madera y las bebidas alcoholizadas, salvo el vino. A cambio, los europeos se comprometerían a comprar gas natural licuado y a invertir en Estados Unidos.

🔑Aranceles de EE. UU. a Europa: así estaba el panorama

Los productos de los países de la UE tienen actualmente una tasa de 25 % para los vehículos, de 50 % para el acero y el aluminio, y un gravamen general del 10 %. El 15% alcanzado es, entonces, superior a los aranceles estadounidenses preexistentes, pero mucho menor que la amenaza inicial del 30 % de Trump.

📌 Presión sobre Trump: desinfle en las encuestas

A pesar de que Trump asegura estar en posición de fuerza, algunas encuestas muestran que los estadounidenses dudan de su estrategia comercial y de su desempeño en general.

Un reciente sondeo de Gallup, reveló que el nivel de confianza en el mandatario cayó a 37 %, 10 puntos porcentuales menos que en enero.

En este contexto, Trump se beneficia del anuncio de un compromiso con la UE, tras haber firmado cinco pactos más comerciales con Japón, Indonesia, Vietnam, Filipinas y Reino Unido, en el marco de su política proteccionista que prometió “90 acuerdos en 90 días”.

