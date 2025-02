Trump ordenó recortes en el Pentágono, principalmente de empleados

El Pentágono supervisa a aproximadamente 1,3 millones de miembros en servicio activo y cerca de 800.000 más en la Guardia Nacional y la Reserva. Foto: EFE - JIM LO SCALZO

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El gobierno de Donald Trump ordenó a las agencias de defensa que entregaran una lista de sus empleados en periodo de prueba antes del final del martes, con la expectativa de que muchos de ellos sean despedidos esta misma semana, según fuentes del Washington Post.

La directiva coincide con la llegada al Pentágono de personal del servicio DOGE de Elon Musk (el Departamento de Eficiencia Gubernamental), que ha supervisado el despido de miles de empleados y la reestructuración de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Según un informe publicado por The Washington Post, no está claro si algunos empleados en periodo de prueba dentro del Departamento de Defensa quedarán exentos de los planes de reducción de personal, pero la expectativa es que la mayoría no lo estén, según fuentes que hablaron bajo condición de anonimato para discutir deliberaciones internas.

Si se aplican ampliamente, los recortes a empleados en periodo de prueba podrían resultar en miles de despidos. En el gobierno federal, el periodo de prueba para los empleados suele durar un año, aunque en algunos casos puede extenderse hasta dos o tres años.

Con un presupuesto superior a los US$840.000 millones, el Pentágono es la agencia gubernamental más grande de Estados Unidos y cuenta con unos 950.000 empleados civiles.

El Pentágono también supervisa a aproximadamente 1,3 millones de miembros en servicio activo y cerca de 800.000 más en la Guardia Nacional y la Reserva. Sin embargo, la administración Trump ha eximido a los miembros del servicio militar de los recortes presupuestarios generalizados.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com