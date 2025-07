Trump pedirá la publicación de algunos documentos del caso Epstein este viernes

El presidente Donald Trump ha pedido dejar atrás el caso de Jeffrey Epstein y la presunta lista que existe con el nombre de sus clientes. Foto: AFP - El Espectador - AFP - El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente Donald Trump dijo que solicitará este viernes la publicación de transcripciones del proceso contra Jeffrey Epstein, después de los crecientes cuestionamientos por su relación con el difunto millonario condenado por una red de explotación sexual.

La fiscal general Pam Bondi informó que el Departamento de Justicia pedirá al tribunal que levante el secreto y publique las transcripciones del gran jurado federal que abordó el caso contra Epstein, un organismo de investigación que escucha el testimonio de los testigos del caso y emite citaciones.

Sin embargo, hay que destacar que el material que saldría de este panel secreto no será suficiente para ofrecerle al público una conclusión sobre las acusaciones contra Trump, pues el gran jurado no tiene un registro completo de la investigación, sino apenas una interpretación de toda la documentación sobre el caso que dirigieron agentes federales.

Lo que el público ha exigido que se publique son las notas y entrevistas del FBI realizadas durante la investigación, que suelen ser más extensas y que, aunque poco relevantes para los jueces, podrían mejorar la comprensión de la historia de Epstein al exponer el círculo en el que se movía. Tanto Trump como Bondi han guardado silencio sobre estos documentos.

Le puede interesar: Fiscal del caso Epstein fue despedida en plena presión contra Donald Trump

🔑La fiebre por el caso Epstein (las claves, por si tiene afán)

Durante su campaña a la presidencia, Donald Trump prometió que al ganar desclasificaría los archivos de Epstein que incluían una supuesta lista de clientes de las élites liberales que fueron cómplices de esta red de tráfico sexual.

Tras el fin de semana festivo del 4 de julio, el Departamento de Justicia señaló que no había una “lista de clientes” incriminatoria, lo que molestó a la base de seguidores de Trump, quien aseguró que había que dejar el tema atrás.

El gobierno también dijo que Epstein se suicidó, pero hay muchos vacíos en la historia.

Los seguidores de Trump sintieron no solo que había incumplido su promesa, sino que podría estar incriminado dentro de la citada lista de clientes.

Desde entonces, la presión sobre el gobierno ha incrementado entre republicanos y demócratas que exigen ver la lista. El gobierno insiste en que es un tema “aburrido” y que no vale la pena continuar discutiéndolo.

Para calmar las aguas, Trump anunció la liberación de la transcripción del gran jurado que abordó el caso Epstein, pero es una decisión “sujeta a la aprobación del tribunal” que podría no salir adelante. Si las transcripciones son publicadas, tampoco podrían satisfacer a la base de seguidores de Trump.

👉 El fantasma de Epstein persigue a Trump: la pelea con el Wall Street Journal

El diario The Wall Street Journal publicó un artículo sobre una carta con el dibujo de una mujer desnuda enviada supuestamente por el mandatario republicano a Epstein en 2003.

El artículo dice que la nota dirigida a Epstein con la firma de Trump era parte de una colección de mensajes para el 50 cumpleaños del financiero, hallado muerto en prisión en 2019 cuando aguardaba su juicio por cargos de tráfico sexual.

“La carta termina: ‘Feliz Cumpleaños, y que cada día sea otro maravilloso secreto’”, según el artículo.

Trump negó haber escrito esa carta o haber hecho el dibujo: “Esto es una falsedad”, declaró Trump.

“Yo no hago dibujos de mujeres”, dijo. “No es mi lenguaje, no son mis palabras”.

La Casa Blanca ha dicho que la carta es falsa y amenaza con demandar al medio por difamación.

Murdoch, quien controla la empresa global de medios NewsCorp, estuvo en el palco de Trump el domingo en el estadio MetLife, a las afueras de Nueva York, para la final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA.

“Le dije a Rupert Murdoch que era una Estafa, que no debería publicar esta Historia Falsa”, escribió Trump en su red social y amenazó con demandarlo a él y al periódico.

Le recomendamos: Archivos de Epstein: ¿por qué los republicanos bloquearon su publicación?

Dentro del imperio mediático de Murdoch destaca también la cadena Fox News, la favorita de los conservadores estadounidenses y alabada recurrentemente por Trump, que incluso fichó a algunos de sus presentadores para su gobierno.

El escándalo Epstein está cargando la relación entre Trump y parte de sus seguidores, a quienes el republicano incluso llamó “estúpidos” por creer que hay una conspiración.

🔍 Lo que sigue

Algunos de los aliados de Trump tampoco están satisfechos con el manejo del caso Epstein por parte del gobierno, incluido el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y el representante republicano Ralph Norman, de Carolina del Sur, quienes exigen la liberación de archivos adicionales. Resta esperar si la publicación de las transcripciones podría aliviar sus pedidos o si, por el contario, avivará sus solicitudes para mayor transparencia en el caso.

*Con información de AFP

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com