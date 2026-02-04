Logo El Espectador
04 de febrero de 2026 - 12:36 p. m.

Trump pide “pasar página” del caso Epstein mientras el escándalo sacude a EE. UU.

El caso Epstein vuelve a sacudir a la clase política con dimisiones, investigaciones y citaciones clave, mientras Donald Trump insiste en que el país debe enfocarse en otros asuntos.

Redacción Mundo

