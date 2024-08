Trump pone en duda su participación en el debate del 10 de septiembre contra Harris

El candidato presidencial republicano Donald J. Trump habla en un mitin electoral en el Desert Diamond Arena en Glendale, Arizona, EE.UU., el 23 de agosto de 2024. Foto: EFE - ALLISON DINNER

El expresidente estadounidense y candidato republicano a la presidencia, Donald Trump (2017-2021), puso en duda este lunes que vaya a debatir con su rival demócrata, Kamala Harris, en ABC el 10 de septiembre, aunque mantuvo que no tiene problema en aceptar las normas del cara a cara.

En una declaración durante un evento de campaña en Virginia, el magnate neoyorquino criticó la en su opinión "hostilidad" del canal hacia los conservadores y reprochó que se esté contemplando un cambio de las normas.

"Preferiría hacerlo en NBC. Preferiría hacerlo en CBS. Francamente, creo que CBS es muy injusto, pero lo mejor del grupo, y ciertamente lo haría en Fox, incluso en CNN. Creo que CNN nos trató muy justamente la última vez", dijo.

El último debate tuvo lugar el 27 de junio con el entonces candidato demócrata, el presidente, Joe Biden, cuyo pobre desempeño en ese intercambio acabó desencadenando en julio su renuncia a la reelección.

En ese primer cara a cara de las elecciones del 5 de noviembre se silenció el micrófono del aspirante que no estaba hablando. La campaña de la actual candidata demócrata, la vicepresidenta, Kamala Harris, ha pedido al canal un cambio para poder tener el derecho inmediato a la réplica. ”Acordamos las mismas reglas. No me importa. Probablemente preferiría tenerlo encendido, pero el acuerdo fue que sería lo mismo que la última vez. En ese caso, estaba en silencio”, señaló este lunes Trump.

La campaña republicana también se ha volcado en críticas hacia la demócrata. ”Si Kamala Harris no es lo suficientemente inteligente como para repetir los puntos que sus encargados quieren que memorice, es su problema. Este parece ser un patrón para la campaña de Harris. No permiten que haga entrevistas ni conferencias de prensa y ahora quieren darle apuntes para hacer trampas”, señaló Jason Miller, portavoz de Trump.

El desacuerdo sobre las normas llega un día después de que el expresidente considerara que el senador republicano Tom Cotton fue mal tratado durante una entrevista el domingo en el programa de ABC This Week.

El debate del 10 de septiembre estaba cerrado desde antes de que Biden renunciara a su candidatura. Trump propuso después que hubiera tres: el 4 de septiembre en Fox News, el del 10 en ABC y el 25 de septiembre en NBC News, pero los demócratas solo aceptaron el acordado en un principio.

Harris se mantiene en cabeza en las intención de voto a nivel nacional, con una ventaja de 3,4 puntos porcentuales. Según la media de encuestas elaborada por la web FiveThirtyEight, un 47,1 % de electores se decantan por ella y un 43,7 % por Trump.

