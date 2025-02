“El mayor escándalo”: Trump dice que plata de Usaid fue robada y dada a los medios

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una conferencia de prensa con el primer ministro de Japón, Ishiba Shigeru, en la Casa Blanca. Foto: EFE - WILL OLIVER

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha acusado al gobierno federal anterior de un presunto robo de miles de millones de dólares del fondo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid). Trump afirma que grandes sumas de dinero de Usaid se han destinado a suscripciones gubernamentales a medios como Politico, The New York Times y la Associated Press (AP). Según el presidente, estos pagos constituían una forma de financiamiento encubierto a cambio de una cobertura favorable hacia los demócratas.

Trump publicó en Truth Social que estos pagos posiblemente son “el mayor escándalo de todos”: “Parece que se han robado miles de millones de dólares en Usaid y otras agencias, y gran parte de ese dinero ha ido a los medios de noticias falsas como un ‘pago’ por crear historias favorables sobre los demócratas. “El medio de izquierda ‘Politico’ parece haber recibido US$8 millones. ¿The New York Times recibió dinero? ¿Quién más?”, pregunta.

Las acusaciones contra Politico

Principalmente, las acusaciones recaen sobre el medio Politico. Trump afirmó que Usaid pagó US$8 millones a este medio.

No obstante, cifras de usaspending.gov revelan que el monto recibido directamente por Politico por parte de Usaid fueron de US$44.000 en los últimos dos años. Esto correspondería a pagos de suscripciones a los productos de Politico (no a ayudas ni subvenciones), lo que desmiente las afirmaciones iniciales de Trump y el presunto robo al presupuesto de “miles de millones de dólares”.

Ante las acusaciones, Politico se defendió argumentando que las suscripciones del gobierno precisamente no constituyen subsidios ni pagos por cobertura favorable, sino que responden a una práctica habitual en la que el gobierno adquiere acceso a información especializada para sus agencias.

En una declaración publicada en su página web, el director ejecutivo de Politico, Goli Sheikholeslami, y el editor en jefe, John Harris, afirmaron que no reciben ningún subsidio del gobierno: “POLITICO es una empresa privada. Nunca hemos recibido financiación gubernamental: ni subsidios, ni subvenciones, ni dádivas. Ni un solo centavo, nunca, en 18 años”.

Agregaron, que “las agencias gubernamentales que se suscriben lo hacen a través de procesos de contratación pública estándar, como cualquier otra herramienta que compran para trabajar de manera más inteligente y eficiente. Esto no es financiación. Es una transacción”.

Los directivos de Politico advierten que “algunas voces en línea están difundiendo falsedades deliberadamente” y que “Político no tiene dependencia financiera del gobierno ni ninguna agenda oculta”.

Elon Musk y la cancelación de suscripciones a medios

El miércoles, Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, anunció en una rueda de prensa que el Departamento de Eficiencia Gubernamental, liderado por Musk, trabajará para cancelar todas las suscripciones gubernamentales a medios de comunicación.

Según Musk, “es un enorme desperdicio de dinero público” y estará revisando los contratos existentes y estableciendo nuevos criterios de gasto en suscripciones para agencias gubernamentales. También ha sugerido que, en lugar de pagar por estos servicios, las agencias utilicen fuentes de acceso público y datos abiertos para obtener información relevante.

¿Qué son las suscripciones gubernamentales a los medios?

Las suscripciones a medios de comunicación por parte del gobierno no son subsidios. Son contratos de adquisición de información estratégica a las cuales agencias gubernamentales se suscriben para obtener publicaciones especializadas, manteniéndose informados sobre temas relevantes a su labor.

En el caso específico de Politico, el gobierno adquirió acceso a servicios prémium, como Politico Pro, que ofrece análisis legislativos, información en tiempo real sobre políticas y seguimiento de regulaciones.

Por otro lado, The New York Times también ofrece suscripciones con descuentos para militares y personal gubernamental. También, se defendió de las acusaciones de Trump, en un comunicado el viernes.

NYTimes Communications dijo a través de la red social X que “la información inexacta sobre la ‘financiación federal’ que circula en línea (...) son pagos por suscripciones que las oficinas y agencias gubernamentales han comprado para comprender mejor el mundo”.

Además, The New York Times explica que “varias partes del gobierno federal han comprado suscripciones durante décadas, tanto bajo administraciones demócratas como republicanas, incluida la primera administración de Trump”. Deja claro que la cantidad de ingresos obtenidos de estas suscripciones federales es mínima, “menos de 1/1000 de lo que ingresa anualmente”, concluye.

Por otro lado, la portavoz de Associated Press, Lauren Easton, dijo que “el gobierno de Estados Unidos ha sido cliente de AP durante mucho tiempo, tanto a través de administraciones demócratas como republicanas. Es el que otorga licencias para el periodismo no partidista de AP, al igual que miles de medios de comunicación y clientes en todo el mundo. Es bastante común que los gobiernos tengan contratos con organizaciones de noticias para su contenido”.

📧 📬 🌍 Semana a semana tendremos un resumen de las noticias que nos harán sentir que No es el fin del mundo. Si desea inscribirse y recibir todos los lunes nuestro newsletter, puede hacerlo en el siguiente enlace.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

Si le interesa algún tema internacional, quiere enviarnos una opinión sobre nuestro contenido o recibir más información, escríbanos al correo mmedina@elespectador.com o aosorio@elespectador.com