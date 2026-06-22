Trump prevé con De la Espriella “una relación más sólida” entre Colombia y EE. UU.

Abelardo de la Espriella recibió los resultados de segunda vuelta en Barranquilla. Foto: Santiago Ramírez Marín

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Después de emitir varios mensajes en medio de las elecciones en Colombia, el presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a trinar a favor de Abelardo de la Espriella, el presidente electo según el preconteo.

A través de su red social, Truth Social, el líder republicano escribió: “¡Felicitaciones a ‘El Tigre’! Fue un gran honor para mí brindarle mi apoyo, y espero trabajar juntos para construir una relación sólida entre Colombia y los Estados Unidos de América". Según él, eso “traerá nuevos niveles de grandeza para ambos países”.

El mensaje se conoció después de que De la Espriella y el congresista estadounidense de origen colombiano, Bernie Moreno, se reunieran en persona en Barranquilla, donde el colombiano recibió los resultados tras la jornada en las urnas.

“Colombia verá un renacimiento energético como nunca antes lo han experimentado”, dijo Moreno tras el encuentro, augurando un giro drástico en la economía nacional.

“Esta mañana tuve la oportunidad de felicitar al presidente electo. Lo visité personalmente para celebrar su épica victoria: la mayor participación electoral en la historia de Colombia. Hablamos largo y tendido sobre la migración irregular e inmediatamente coincidió en que cualquier ciudadano colombiano que solicitara asilo debía regresar a Colombia y que él garantizaría su seguridad”, dijo Moreno en un mensaje.

“Para que quede claro: Estados Unidos da la bienvenida a los inmigrantes que llegan legalmente, no presentan solicitudes de asilo falsas, son sometidos a un riguroso proceso de verificación, aprenden nuestro idioma, se integran y no socavan nuestra política exterior. Venir a Estados Unidos es un privilegio, no un derecho”, agregó.

El senador también reveló que sirvió como intermediario directo para enlazar telefónicamente a Donald Trump con De la Espriella en una conversación previa que calificó como “sumamente positiva”, en la cual el mandatario norteamericano felicitó al jurista y le extendió una invitación formal para visitarlo en Washington, prometiendo una amistad bilateral fuerte y duradera.

Esas voces de apoyo se dieron a conocer en medio de los reparos que dentro del Legislativo estadounidense se hicieron frente a las posturas que miembros del Gobierno, entre ellos Trump, expresaron frente a los comicios presidenciales en Colombia. Ellos pidieron respetar la soberanía del país y no llevar a cabo injerencia en asuntos externos.

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