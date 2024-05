Trump, primer expresidente convicto en EE. UU.: esta es la cronología del caso

Trump calificó de inmediato de “vergüenza” el veredicto de culpabilidad y es casi seguro que apelará la decisión. Foto: EFE - JUSTIN LANE / POOL

El caso Stormy Daniels, que este jueves se cerró en un tribunal de Manhattan con un veredicto de culpabilidad contra el expresidente Donald Trump (2017-2021), juzgaba los pagos presuntamente irregulares para silenciar a la actriz porno Stormy Daniels durante la campaña presidencial de 2016. Aquí una línea del tiempo.

En ese proceso Trump estaba acusado de 34 delitos en relación con los 130.000 dólares que presuntamente pagó a Daniels durante la campaña presidencial de 2016 para ocultar la relación sexual que tuvieron diez años antes. El carácter penal del juicio lo convierte en un hecho histórico, pues nunca antes un expresidente fue juzgado por la vía penal.

Donald Trump es actual precandidato presidencial por el Partido Republicano. Lo más probable es que apele la sentencia, que será leída el 11 de julio, y que aún si queda en firme pueda seguir aspirando a la Presidencia, pues la Constitución de Estados Unidos no lo prohíbe.

Para resumir, estas han sido las fechas del caso Daniels:

Julio de 2006: El empresario Donald Trump conoce a la actriz porno Stormy Daniels en unas jornadas del American Century Celebrity Golf Tournament en Lake Tahoe, Nevada. Según ella, en ese encuentro ambos mantuvieron relaciones sexuales consentidas. Trump llevaba casado con su esposa Melania alrededor de un año.

Abril de 2011: Daniels entabla negociaciones con Bauer Publishing, el editor de la revista Life and Style, para vender una historia de sus relaciones con Trump. Se habla entonces de un precio de 15.000 dólares por la exclusiva, pero esa información no saldrá a la luz por la intervención del abogado de Trump, Michael Cohen.

Mayo de 2011: Daniels se somete al polígrafo para refrendar la veracidad de su relato.

Agosto de 2015: Donald Trump se reúne con David Pecker, entonces CEO de American Media Inc. (AMI), en la Torre Trump, según los fiscales para ser los “ojos y oídos” en la campaña de Trump y señalar cualquier historia negativa al entonces abogado de Trump, Michael Cohen.

Septiembre de 2016: Donald Trump discute un pago de US$ 150.000 por silencio que se entiende era para la exmodelo de Playboy Karen McDougal con Michael Cohen, quien graba en secreto la conversación. McDougal alegó que tuvo una relación extramatrimonial con Trump a partir de 2006, lo que él negó.

Octubre de 2016: Según los fiscales, Michael Cohen paga US$ 130.000 a la defensa de Stormy Daniels a través de una empresa fantasma a cambio de su silencio por una relación extramatrimonial que tuvo con Donald Trump en 2006. Esta suma de US$ 130.000 es independiente de los US$ 150.000 pagados a Karen McDougal.

Noviembre de 2016: Trump gana las elecciones presidenciales.

Febrero de 2017: Tras un acuerdo entre las partes para silenciar el escándalo, Daniels comienza a recibir pagos desde el abogado Michael Cohen. La suma ascendió a al menos US$130.000. La Organización Trump registró los pagos como “gastos legales’” pero la Fiscalía puso en duda esa consideración.

Enero de 2018: Los medios de comunicación hacen eco de una declaración de Daniels negando haber tenido relaciones sexuales con Trump. Con posterioridad, se sabrá que esas declaraciones eran producto de un acuerdo de confidencialidad.

Abril de 2018: El FBI ejecutó una orden de registro contra el abogado Cohen.

Agosto de 2018: El abogado Cohen se declara culpable ante un tribunal federal, admitiendo haber hecho pagos a Daniels, además de contribuciones ilegales a la campaña para apoyar a Trump.

Agosto de 2019: La Fiscalía de Manhattan cita a la Organización Trump y a AMI en relación con su investigación sobre el supuesto pago para comprar el silencio.

Marzo de 2021: La oficina del fiscal del distrito de Manhattan abre una investigación sobre los acuerdos de dinero a cambio de silencio en casos que involucran a Trump.

Marzo de 2023: Trump es imputado por un gran jurado de Manhattan por 34 delitos graves de falsificación de documentos comerciales relacionados con el pago a Daniels. Se convierte en el primer presidente o expresidente de EE.UU. acusado penalmente en la historia del país.

15 abril de 2024: Donald Trump se sienta en el banquillo de los acusados en un juicio penal por los pagos ilegales a Daniels en un tribunal Manhattan, Nueva York. Se convierte en el primer expresidente sometido a un juicio penal.

28 mayo de 2024: Finaliza la audiencia judicial y, tras los alegatos finales, el jurado pasa a la fase de deliberaciones.

30 mayo de 2024: El jurado declara a Trump culpable de los cargos de falsificar documentos contables para silenciar su aventura con Stormy Daniels. En todos los cargos es encontrado culpable.

El fallo pone a Estados Unidos en un territorio político inexplorado, pero no le impide a Trump postularse a la presidencia, incluso en el caso de que el juez Juan Merchán lo condene a prisión.

