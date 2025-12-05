“Hay que encontrar otro nombre para el ‘football’ americano”: Trump en sorteo de la FIFA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (izq.), recibe el Premio de la Paz de manos del presidente de la FIFA, Giovanni Infantino. Foto: EFE - WILL OLIVER

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Entusiasmado por el sorteo del Mundial de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que habría que rebautizar el football americano, considerando que el balón redondo, llamado “soccer” en ese país, merece realmente el nombre de “fútbol”.

“Tenemos un pequeño conflicto con otra cosa que se llama football. Pero cuando uno lo piensa (...) esto es el fútbol, no hay duda. Hay que encontrar otro nombre para todo lo que tenga que ver con la NFL (National Football League), el campeonato de football americano”, dijo el presidente, que asistió en Washington al sorteo de la próxima Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.

“No tiene ningún sentido, cuando uno lo piensa”, agregó.

Para los estadounidenses, la palabra “football” designa espontáneamente al football americano, un deporte que se juega principalmente con las manos, completamente diferente de lo que el resto del mundo conoce bajo ese mismo nombre.

Todo el país, o casi todo, se paraliza cada año con la final del campeonato de la NFL, el Super Bowl, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se encargó el viernes de subrayar para el público estadounidense que el Mundial de 2026 será, en términos de importancia, el equivalente a 104 Super Bowls.

Apasionado por los deportes de todo tipo, Trump ha desarrollado una pasión particular por el fútbol que no deja de crecer a medida que se acerca el Mundial, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio del próximo año en Norteamérica.

En el marco de la ceremonia del sorteo, confesó que lo ha jugado y que es un “fan”.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com