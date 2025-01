Trump quiere usar Guantánamo para procesar migrantes; no es el primero en pensarlo

La prisión de Guantánamo ha albergado terroristas desde 2002. Foto: AFP - BRENNAN LINSLEY

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en una rueda de prensa que piensa usar la prisión de Guantánamo, ubicada en el sudeste de Cuba y reservada normalmente para acusados de terrorismo, para albergar a unos 30.000 migrantes en situación irregular.

“Firmaré hoy un decreto ordenando a los Departamentos de Defensa y Seguridad Interior que comiencen a preparar las instalaciones para 30.000 migrantes en la bahía de Guantánamo”, afirmó el mandatario.

Según Trump, la medida se considera porque “(algunos de estos migrantes) son tan malos que ni siquiera confiamos en que los países los retengan, porque no queremos que regresen”.

Aunque polémica, la acción de Trump no es novedosa, pues otros líderes también han considerado un paso similar. El pasado septiembre, The New York Times obtuvo documentos gubernamentales que muestran que esta base militar también se ha utilizado durante décadas para encarcelar a algunos migrantes interceptados en el mar.

Según los reportes, durante el gobierno de Bill Clinton, miles de cubanos y haitianos interceptados en el mar fueron llevados a la bahía de Guantánamo antes de ser reubicados en EE. UU. o devueltos a sus países.

Los haitianos huían de la violencia generalizada resultante del golpe de Estado de 1991 contra el entonces presidente Jean Bertrand Aristide. Aunque se les permitió solicitar asilo, la mayoría fue rechazada por ser considerados migrantes económicos y devueltos a Haití.

En 2002, cuando la prisión fue inaugurada dentro de una base militar estadounidense en Cuba, como parte de la “guerra contra el terrorismo” declarada por el expresidente George W. Bush tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, el entonces presidente republicano consideró la posibilidad de usar la base para detener migrantes.

Por Guantánamo han pasado cientos de prisioneros, incluidos algunos miembros de Al Qaeda. Años después de que empezó la llamada “guerra contra el terrorismo”, múltiples reportes destacaron las extremas condiciones de detención que se viven allí y el uso de tortura.

Los expresidentes demócratas Joe Biden y Barack Obama prometieron cerrarla, pero ninguno lo logró durante sus mandatos. En 2022, la administración Biden analizó el uso de la Bahía de Guantánamo para procesar a migrantes haitianos ante el incremento de salidas de personas de ese país, según CNN, aunque esto finalmente no se llevó a cabo.

Durante su primer gobierno, Donald Trump consideró usar Guantánamo para detener migrantes. En 2018, funcionarios de su administración propusieron enviar allí a inmigrantes indocumentados detenidos en la frontera sur, pero la idea no avanzó. También se reportó que en 2019 se discutió la posibilidad de usar la base para albergar a solicitantes de asilo. Sin embargo, la propuesta fue rechazada debido a costos, logística y preocupaciones legales.

