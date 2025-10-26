Trump radicaliza una diplomacia transaccional e impredecible en Latinoamérica

El USS Gerald R. Ford es considerado el portaaviones más potente de Estados Unidos.
Foto: EFE - CATI CLADERA
Durante la última semana las noticias en cuanto a la tensa relación que mantienen Estados Unidos y Colombia estuvieron cargadas de más y más agravantes. Lo que comenzó por un cruce en redes sociales, exactamente hace ocho días, entre Donald Trump y Gustavo Petro terminó el viernes con la inclusión de este último en la llamada Lista Clinton y con el despliegue de uno de los mayores portaaviones militares estadounidenses en aguas continentales: el potente USS Gerald R. Ford.
Ya desde agosto se habían desplegado destructores, un submarino y...
Por Hugo Santiago Caro
Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
Conoce más