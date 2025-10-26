Logo El Espectador
Trump radicaliza una diplomacia transaccional e impredecible en Latinoamérica

El presidente estadounidense fue más allá de los insultos y, con sanciones como la Lista Clinton y el despliegue de un poderoso portaaviones, redobló la apuesta en la región y dejó en evidencia una diplomacia que premia a los aliados ideológicos y castiga a los incómodos, incluso a costa de décadas de cooperación y estabilidad regional.

Hugo Santiago Caro
26 de octubre de 2025 - 12:00 a. m.
El USS Gerald R. Ford es considerado el portaaviones más potente de Estados Unidos.
Foto: EFE - CATI CLADERA

Durante la última semana las noticias en cuanto a la tensa relación que mantienen Estados Unidos y Colombia estuvieron cargadas de más y más agravantes. Lo que comenzó por un cruce en redes sociales, exactamente hace ocho días, entre Donald Trump y Gustavo Petro terminó el viernes con la inclusión de este último en la llamada Lista Clinton y con el despliegue de uno de los mayores portaaviones militares estadounidenses en aguas continentales: el potente USS Gerald R. Ford.

Ya desde agosto se habían desplegado destructores, un submarino y...

Por Hugo Santiago Caro

Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
Michael Myers(apgw0)Hace 55 minutos
Lista Clinton actualizada ✔️✔️✔️✔️ . Hay que celebrarlo ...
Guillermo Gonzalez(8126)Hace 1 hora
Buen texto.
