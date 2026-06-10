Trump ratifica respaldo a De la Espriella: “Colombia contará con el apoyo total de EE. UU.”

Donald Trump considera a Abelardo de la Espriella “un líder fuerte, inteligente y tenaz”. Foto: EFE - AARON SCHWARTZ / POOL

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A través de su red social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió un nuevo mensaje en apoyo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella. En esta ocasión, además de elogiarlo, aseguró que, si gana, “Colombia contará con el apoyo y la fuerza total de Estados Unidos”.

Le sugerimos: Bukele lidera la aprobación presidencial en Latinoamérica: así le fue a Petro en el ranking

En su publicación en Truth Social, el mandatario mencionó que “los resultados de estas elecciones son cruciales para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos”. A su parecer, De la Espriella, a quien considera “un líder fuerte, inteligente y tenaz, tendrá un éxito rotundo para impulsar la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, combatir el crimen y las drogas, y restaurar el orden público”.

Trump fue explícito en decir que le brinda a De la Espriella su apoyo “total e incondicional”. En contraste, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aprovechó el escenario del Consejo de Seguridad de la ONU para decir: “Hoy tengo al presidente de Estados Unidos apoyando a un candidato (...). No me meto en cuestiones internas”.

Petro agregó: “Yo hablé con el presidente Trump personalmente hace poco en su oficina, y me pareció agradable la conversación. Y creía que habíamos hablado de un deal y no de business. Y así me fui contento”.

En respuesta a lo dicho por Trump, De la Espriella escribió un amplio mensaje en su perfil en la red social X: “Gracias por su apoyo inquebrantable. Con el respaldo de Estados Unidos y una sólida alianza estratégica entre nuestras naciones, volveremos a encaminar a nuestro país hacia la seguridad, la prosperidad, el desarrollo y la esperanza para millones de colombianos”.

Añadió que los dos países “comparten los valores fundamentales de libertad, democracia y respeto al Estado de derecho”. Según él, “juntos libraremos una guerra implacable y sin concesiones contra el narcoterrorismo, el crimen organizado y todas las estructuras que amenazan la libertad, la seguridad y el bienestar de nuestros pueblos”. Añadió que “no habrá impunidad (...), fortaleceremos la seguridad hemisférica, impulsaremos el crecimiento económico y construiremos un futuro lleno de oportunidades para las próximas generaciones”.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com