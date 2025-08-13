Trump reactiva la sintonía entre Petro y Maduro por insinuación militar

Nicolás Maduro, hablando en un acto de gobierno en Caracas (Venezuela). Foto: EFE - Prensa del Palacio de Miraflores

Latinoamérica ha vuelto a estar en punto de mira de Donald Trump durante la última semana. Entre sus más recientes acciones están aumentar a US$50 millones la recompensa por la captura de Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano, autorizar al Ejército estadounidense a combatir a los carteles latinoamericanos y comparar a Washington con Bogotá y Ciudad de México para justificar que la capital es igual de peligrosa y, por ello, desplegar allí a la Guardia Nacional.

Todas estas insinuaciones motivaron a Gustavo Petro, presidente colombiano, a...