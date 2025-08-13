No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Trump reactiva la sintonía entre Petro y Maduro por insinuación militar

La advertencia de Donald Trump sobre una posible intervención contra carteles en Latinoamérica provocó un inusual gesto de “unidad” militar entre Petro y Maduro, aunque el presidente colombiano matizó después su postura.

Hugo Santiago Caro
13 de agosto de 2025 - 12:00 p. m.
Nicolás Maduro, hablando en un acto de gobierno en Caracas (Venezuela).
Foto: EFE - Prensa del Palacio de Miraflores

Latinoamérica ha vuelto a estar en punto de mira de Donald Trump durante la última semana. Entre sus más recientes acciones están aumentar a US$50 millones la recompensa por la captura de Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano, autorizar al Ejército estadounidense a combatir a los carteles latinoamericanos y comparar a Washington con Bogotá y Ciudad de México para justificar que la capital es igual de peligrosa y, por ello, desplegar allí a la Guardia Nacional.

Todas estas insinuaciones motivaron a Gustavo Petro, presidente colombiano, a...

Hugo Santiago Caro

Por Hugo Santiago Caro

Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
Michael Myers(apgw0)Hace 1 hora
Mamertos anacrónicos en alianza con narcodictadores. Combinación de democracia chavista. De cual libertad nos hablará el pitufo cocaina ?? La de los venezolanos ?? De la libertad para delinquir que tienen los violentos aqui en colombia ?? Amort y compasión para el tren de aragua ??
