Trump redobla apuesta contra Lula por Bolsonaro: pide que Brasil “cambie de rumbo”

El presidente estadounidense, Donald Trump, insistió este jueves en que el gobierno de su homólogo brasileño Luiz Inácio Lula da Silva “cambie de rumbo” y “deje de atacar” a su predecesor Jair Bolsonaro, en el último embate de una crisis que no amaina.

Trump mantiene un enfrentamiento epistolar con Lula para solidarizarse con Bolsonaro, el expresidente ultraderechista brasileño acusado de intento de golpe de Estado para mantenerse en el poder cuando perdió las elecciones.

La semana pasada el republicano destinó una carta a Lula con amenazas de aranceles, como las transmitidas a decenas de socios comerciales de Estados Unidos. Pero la brasileña llevaba aparejada duras críticas políticas por el juicio a Bolsonaro.

Este jueves vuelve a la carga.

“Terrible trato”

“He visto el terrible trato que recibe a manos de un sistema injusto que se ha vuelto en su contra. ¡Este juicio debe terminar de inmediato!”, escribió en su plataforma Truth Social.

“He expresado firmemente mi desaprobación, tanto públicamente como a través de nuestra política arancelaria. Espero sinceramente que el gobierno de Brasil cambie de rumbo, deje de atacar a sus oponentes políticos y ponga fin a su ridículo régimen de censura”, añade.

El presidente republicano de 79 años dice estar “muy preocupado por los ataques a la libertad de expresión, tanto en Brasil como en Estados Unidos, provenientes del actual gobierno”.

Parece hacer alusión a un bloqueo en Brasil, por decisión judicial, de Rumble, una plataforma para compartir videos popular entre grupos conservadores, que se negó a suspender la cuenta de un usuario brasileño residente en Estados Unidos buscado por difundir desinformación.

Trump advierte que seguirá “de cerca” la situación del expresidente, con quien mantuvo una relación estrecha durante su primer mandato en la Casa Blanca (2017-2021). Y lo vuelve a cubrir de elogios.

“Muy respetado y fuerte”

“Fue un líder muy respetado y fuerte que sirvió bin a su país”, opina.

“No me sorprende verlo liderando las encuestas”, afirma Trump pese a que, según un sondeo del centro Quaest, Lula encabeza la intención de voto para la primera vuelta de las elecciones de 2026.

Bolsonaro se mantiene como principal figura de la derecha en Brasil e insiste en ser candidato en las presidenciales de 2026, pese a estar inhabilitado por la justicia electoral por haber cuestionado sin pruebas la fiabilidad del sistema de votación.

Lula, de 79 años, afirma que también quiere disputar los comicios del año próximo.

Si Brasil y Estados Unidos no llegan a un acuerdo Washington impondrá un arancel de 50% sobre todos los productos provenientes de la mayor economía latinoamericana.

En un intento por evitarlo, el gobierno de Lula envió esta semana una carta al secretario estadounidense de Comercio, Howard Lutnick, y al representante comercial Jamieson Greer, en la que dice estar “listo para dialogar (...) y negociar una solución mutuamente aceptable”.

“No podemos permitir que el presidente Trump olvide que fue elegido para gobernar Estados Unidos. No fue elegido para ser el emperador del mundo”, dijo este jueves en una entrevista con CNN.

Consultada por estas declaraciones, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que “el presidente ciertamente no pretende ser el emperador del mundo”.

“Es un presidente fuerte para Estados Unidos de América y también es el líder del mundo libre”, dijo Leavitt en rueda de prensa.

La carta a Bolsonaro llega después de que el representante comercial Greer abriera una investigación a Brasil sobre sus “barreras arancelarias y no arancelarias”. No descarta “medidas correctivas”.

