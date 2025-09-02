Trump revela las imágenes de barco venezolano que atacó EE. UU. y anuncia 11 bajas

Barco venezolano atacado por Estados Unidos. Foto: /@realDonaldTrump en Truth

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente Donald Trump dijo el martes que 11 “narcoterroristas” murieron en un ataque en el Caribe contra una embarcación que, según las fuerzas estadounidenses en la zona, transportaba drogas.

El “ataque cinético” ocurrió mientras los traficantes del grupo Tren de Aragua se encontraban en aguas internacionales, dijo Trump en su red social Truth Social, y añadió: “El ataque resultó en 11 terroristas muertos en acción”.

Acompañó la publicación con un video desclasificado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos en el que se ve la pequeña embarcación y, en otra toma, se observa el ataque.

“Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de EE. UU. resultó herido. Por favor, que esto sirva de aviso a cualquiera que esté considerando importar drogas a Estados Unidos”, continuó el presidente.

Antes, en medio de una atención a medios en el Despacho Oval, el presidente había dado su explicación para ejecutar el ataque bajo el mismo discurso, barcos con droga que presuntamente irían a Estados Unidos.

“Tenemos una gran cantidad de drogas que llegan a nuestro país desde hace mucho tiempo, y estas provienen de Venezuela. Salen en grandes cantidades de Venezuela. Muchas cosas están saliendo de Venezuela, así que lo eliminamos”, dijo.

