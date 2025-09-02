No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Trump revela las imágenes de barco venezolano que atacó EE. UU. y anuncia 11 bajas

Según el presidente estadounidense, los 11 “narcoterroristas” pertenecían al Tren de Aragua y ningún soldado de EE. UU. fue herido.

Redacción Mundo y Agencia AFP
02 de septiembre de 2025 - 09:54 p. m.
Barco venezolano atacado por Estados Unidos.
Barco venezolano atacado por Estados Unidos.
Foto: /@realDonaldTrump en Truth
El presidente Donald Trump dijo el martes que 11 “narcoterroristas” murieron en un ataque en el Caribe contra una embarcación que, según las fuerzas estadounidenses en la zona, transportaba drogas.

El “ataque cinético” ocurrió mientras los traficantes del grupo Tren de Aragua se encontraban en aguas internacionales, dijo Trump en su red social Truth Social, y añadió: “El ataque resultó en 11 terroristas muertos en acción”.

Acompañó la publicación con un video desclasificado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos en el que se ve la pequeña embarcación y, en otra toma, se observa el ataque.

“Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de EE. UU. resultó herido. Por favor, que esto sirva de aviso a cualquiera que esté considerando importar drogas a Estados Unidos”, continuó el presidente.

Antes, en medio de una atención a medios en el Despacho Oval, el presidente había dado su explicación para ejecutar el ataque bajo el mismo discurso, barcos con droga que presuntamente irían a Estados Unidos.

“Tenemos una gran cantidad de drogas que llegan a nuestro país desde hace mucho tiempo, y estas provienen de Venezuela. Salen en grandes cantidades de Venezuela. Muchas cosas están saliendo de Venezuela, así que lo eliminamos”, dijo.

Por Redacción Mundo

Por Agencia AFP

angela gómez Suárez(622)Hace 31 segundos
El Emperador de América Trump I ,al decidir invadir a Venezuela,no es por la salida de barcos con droga hacia Usa,sino una advertencia a sus "colonias" y en especial a las que sus súbditos permitieron la llegada de comunistas:Brasil,México,Colombia,Chile.Estamos a portas de que el Emperador ataque a Colombia,con un bloqueo económico,para beneplácito y el entusiasmo de nuestro Duce criollo Álvaro Uribe y sus acólitos fascistas.
angela gómez Suárez(622)Hace 9 minutos
Como se enteraron los gringos que el barco llevaba droga?.El Emperador de América Trump I ,está ansioso de Invader a Venezuela,para mandarle un mensaje contundente a sus "colonias",especialmente las que permitieron llegar al poder administradores comunistas como :Brasil,México,Colombia,Chile.La próxima víctima es nuestro país.Colombianos estamos al segundo atropello desde el arrebato de Panamá,pero con el beneplácito del Duce Uribe y sus fascistas.
Héctor José Arenas Amorocho(hv37d)Hace 21 minutos
¿Cuándo atacarán los carteles del tráfico y del lavado en el territorio estadounidense? ¿ O hay alguna "enmienda" que les otorga licencia de funcionamiento a cambio de financiar operaciones para asaltar las mayores reservas de petróleo del mundo?
Héctor(20578)Hace 30 minutos
Y el imperio no tiene narcos, solo viciosos.
Héctor(20578)Hace 30 minutos
Y el imperio no tiene narcos, solo viciosos.
