Trump saca pecho por su apoyo a De la Espriella: “No era el favorito”

Abelardo de la Espriella y Donald Trump. Foto: Archivo Particular

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presumió este miércoles de su apoyo a Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales al mencionar las “buenas relaciones” que tiene con casi todos los países de América Latina.

“Respaldé a un caballero: El Tigre. Me gusta su nombre; creo que eso significa que es un tipo valiente”, mencionó Trump en una reunión con empresarios en la Casa Blanca que fue transmitida en redes sociales.

Según el republicano, De la Espriella no era el favorito para ganar la contienda presidencial en la que terminó venciendo a Iván Cepeda en segunda vuelta. “Había unos diez competidores”, dijo. También afirmó que cree que el presidente colombiano “hace un gran trabajo”.

El contexto de estas declaraciones se da el mismo día en que el secretario de Energía, Chris Wright, firma en Caracas el histórico acuerdo de explotación petrolera con Venezuela.

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Vale la pena recordar que en el último año, por lo menos cinco países de la región se han alineado con los intereses de Washington para Latinoamérica.

Bien sea por elecciones presidenciales, como es el caso de Bolivia (Rodrigo Paz), Chile (José Antonio Kast), Perú (Keiko Fujimori) y Colombia (De la Espriella), o por intervención, como es el caso de Delcy Rodríguez y su interinato presidencial ante la extracción y captura de Nicolás Maduro. Estos se suman a otros aliados como Argentina y Ecuador, que cooperan con Trump desde su regreso a la Casa Blanca. Es en este contexto que Trump celebró sus “buenas relaciones” con el continente.

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