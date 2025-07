Trump sacará a EE. UU. de la UNESCO en 2026 por no estar en “el interés nacional”

El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump Foto: EFE - AARON SCHWARTZ / POOL

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes la retirada de su país de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), efectiva el 31 de diciembre de 2026, debido a que la membresía en la organización no contribuye a sus intereses nacionales.

“Hoy, Estados Unidos informó a la directora general, Audrey Azoulay, sobre su decisión de retirarse de la Unesco. Continuar participando en la Unesco no redunda en el interés nacional de EE.UU.”, indicó la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, en un comunicado.

Bruce insistió en que la agencia internacional trabaja “para promover causas sociales y culturales divisivas” y su “enfoque desproporcionado” a la “agenda globalista” propuesta por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que advierten, contradicen la política exterior de “EE.UU. primero” promovida por Trump.

“La decisión de la UNESCO de admitir al ‘Estado de Palestina’ como Estado Miembro es sumamente problemática, contraria a la política estadounidense y contribuyó a la proliferación de la retórica antiisraelí dentro de la organización”, insiste el comunicado.

Trump, que ya había anunciado la retirada del país de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en enero pasado, tomó acciones similares durante su primer mandato (2017-2021), terminando las membresías de la Unesco, la OMS, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Acuerdo de París sobre el cambio climático y el pacto nuclear con Irán.

Tras asumir el poder en 2021, el ahora expresidente Joe Biden revirtió estas decisiones y regresó el país a la Unesco, la OMS y el pacto sobre el clima.

Según la portavoz del Departamento de Estado, a partir de este momento la participación de Washington en organismos internacionales se “centrará en promover los intereses estadounidenses con claridad y convicción”.

EE.UU. continuará siendo miembro con pleno derecho de la Unesco hasta el 31 de diciembre de 2026, día en el que entrará en vigor la retirada, especificó en el comunicado.

Poco después del anuncio, la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, dijo lamentar profundamente la decisión del presidente Trump de retirar de nuevo a su país de la organización, pero aseguró que estaban preparados para ello, incluido a nivel presupuestario.

Esta sería la tercera retirada de EE.UU. de la Unesco, después de que el entonces presidente Ronald Reagan ordenara la salida en 1984 bajo acusaciones de “politización excesiva” de la organización.

