Trump se adueña de la “verdad” en EE. UU.: estos pueden ser sus efectos

“La libertad de expresión en Estados Unidos está en jaque”: Trump celebra cancelaciones de programas, demandas millonarias y presión sobre cadenas y periodistas.

Laura Henao Arévalo
Laura Henao Arévalo
18 de septiembre de 2025 - 11:00 p. m.
Trump celebra cancelación de Jimmy Kimmel mientras crece la presión sobre medios en EE. UU.
Foto: EFE - NEIL HALL / POOL

Katy Tur, presentadora del canal estadounidense MSNBC, advirtió que el asesinato del activista de derecha Charlie Kirk sería usado por el gobierno de Donald Trump para “justificar sus acciones” más represivas. La derecha calificó sus comentarios de “desastrozos”, pero ahora parecen ser una visión sobre el futuro.

Días después, la cadena ABC, propiedad de Disney anunció que el programa nocturno del presentador estadounidense Jimmy Kimmel “sería suspendido indefinidamente” después de que este comentara sobre Charlie Kirk.

La burla sobre el duelo de Trump por Charlie Kirk que le costó el programa a Kimmel

Kimmel aseguró...

Laura Henao Arévalo

Por Laura Henao Arévalo

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos.@lauraaahenaolhenao@elespectador.com
Conoce más

Ptolomeo(73769)Hace 2 minutos
La era del terror, persecuciones y cierre de medios independientes que fiscalicen al convicto e ignorante Trump empezó con la llegada de este sujeto despreciable a la presidencia. Lo peor estará por venir, será el modelo a seguir por muchos países latino americanos especialmente admirado por la ultraderecha
