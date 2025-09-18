Trump se adueña de la “verdad” en EE. UU.: estos pueden ser sus efectos

Trump celebra cancelación de Jimmy Kimmel mientras crece la presión sobre medios en EE. UU. Foto: EFE - NEIL HALL / POOL

Katy Tur, presentadora del canal estadounidense MSNBC, advirtió que el asesinato del activista de derecha Charlie Kirk sería usado por el gobierno de Donald Trump para “justificar sus acciones” más represivas. La derecha calificó sus comentarios de “desastrozos”, pero ahora parecen ser una visión sobre el futuro.

Días después, la cadena ABC, propiedad de Disney anunció que el programa nocturno del presentador estadounidense Jimmy Kimmel “sería suspendido indefinidamente” después de que este comentara sobre Charlie Kirk.

Kimmel aseguró...