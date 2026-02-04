Logo El Espectador
04 de febrero de 2026

Trump sobre reunión con Petro: “Nos llevamos muy bien”

El presidente estadounidense, Donald Trump, se pronunció sobre su reunión con Gustavo Petro y aseguró que fue “muy positiva”. Dijo que no son “los mejores amigos”, pero hablaron por un largo rato. “Estamos trabajando en eso y también en otras cosas, incluyendo las sanciones. Y tuvimos una reunión muy buena”, señaló.

