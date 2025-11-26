Trump sobre una llamada con Maduro: se pueden hacer las cosas “por las buenas”, también “por las malas”

Trump responsabilizó a Maduro de “enviar” a millones de personas a Estados Unidos y concluyó diciendo que no se encuentra contento con el tema. Foto: EFE - JIM LO SCALZO / POOL

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que “podría hablar” con Nicolás Maduro para “salvar muchas vidas”, y agregó que se pueden “hacer las cosas por las buenas”, pero también “por las malas”.

Trump defendió su decisión de una posible comunicación con Maduro cuando una reportera a bordo del avión presidencial le cuestionó el martes sobre por qué dialogar con el venezolano si lo han denunciado como supuesto líder de una organización terrorista extranjera. “Podría hablar con él, ya veremos”, respondió el mandatario estadounidense.

“Es el líder” y “podemos salvar vidas”, agregó Trump, quien también responsabilizó a Maduro de “enviar” a millones de personas a Estados Unidos y concluyó diciendo que no se encuentra contento con el tema.

Las declaraciones de Trump se dieron en medio de una masiva cancelación de vuelos y operaciones de aerolíneas internacionales en Venezuela debido al despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, aunque el Gobierno venezolano cree que se trata de un intento de invasión.

Esta semana, diversas plataformas de rastreo de vuelos identificaron varios aviones militares estadounidenses cerca de las costas venezolanas sobre el Caribe, entre Venezuela y Curazao. Entre las aeronaves reportadas se identificaron un bombardero B‑52, unas cazas F/A‑18 y una aeronave de alerta temprana.

Durante las últimas semanas, Trump ha mantenido reuniones constantes con autoridades del Pentágono para evaluar posibles opciones de acción sobre Venezuela, luego de haber iniciado una campaña militar en aguas internacionales con la que han asesinado a más de 80 personas y destruido a más de veinte lanchas supuestamente ligadas al narcotráfico.

¿Qué dice Venezuela frente a las acciones de Trump?

Ante el reporte de la trayectoria de un bombardero B-52 y dos aviones de guerra F-18 frente a las costas de Venezuela, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, aseguró: “Siguen amenazando, tienen sus narrativas (...). El día que intenten algo en contra de Venezuela van a saber la respuesta del pueblo”.

En declaraciones al canal nacional Venezolana de Televisión, durante la transmisión de una marcha del chavismo, el jefe de la cartera también mencionó que Estados Unidos “miente” al decir que existe el Cartel de los Soles y aseguró que la narrativa de la Casa Blanca sobre grupos delincuenciales en Venezuela es falsa: “Recuerden las mentiras sobre Irak, Siria, Libia, Afganistán. En todos esos sitios ha intervenido Estados Unidos con mentiras. Trataron de montar el mismo guion en nuestro país, pero el mundo no les cree”.

