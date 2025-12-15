Trump sugiere que el director Rob Reiner fue asesinado porque estaba “obsesionado” con él

La estrella de Rob Reiner en el paseo de la fama de Hollywood ha sido visitada por decenas de personas tras su asesinato. Foto: EFE - TED SOQUI

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este lunes contra el director de cine Rob Reiner, asesinado en su domicilio en Los Ángeles, a quien acusó de mantener una obsesión enfermiza en su contra.

“Anoche ocurrió algo muy triste en Hollywood. Rob Reiner, un director de cine y estrella de comedia que alguna vez fue muy talentoso, pero que estaba atormentado y en crisis, falleció junto con su esposa, Michele”, escribió Trump en su red Truth Social.

El mandatario atribuyó el crimen a “la ira que provocó en otros por su enorme, obstinada e incurable aflicción con una enfermedad mentalmente paralizante conocida como el Síndrome de Trastorno por Trump”.

“Fue conocido por haber llevado a la gente a la LOCURA debido a su furiosa obsesión con el presidente Donald J. Trump, con una paranoia evidente que alcanzó nuevos niveles a medida que la Administración Trump superaba todas las metas y expectativas de grandeza”, apuntó.

Rob Reiner, crítico con Trump

Reiner había criticado en una reciente entrevista los esfuerzos de Trump por influir en empresas de entretenimiento y medios de comunicación, y comparó las políticas del Gobierno con la era del macartismo: “Eso parece casi ingenuo en comparación con lo que está ocurriendo en Estados Unidos en este momento”, dijo.

Rob Reiner y su esposa, la productora y fotógrafa Michele Reiner, fueron encontrados muertos el domingo en su domicilio de Los Ángeles, donde según los primeros indicios filtrados por la prensa habrían sido degollados por uno de sus hijos.

La revista especializada People apunta al hijo mediano de la pareja, Nick, como autor de los hechos, mientras que el portal TMZ indica que un familiar los habría degollado, “posiblemente” tras una pelea.

