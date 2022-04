‘Trump tiene responsabilidades’, Kevin McCarthy sobre el asalto al Capitolio

El líder de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, portó un prendedor con el color de la bandera de Ucrania antes de que empezara el Discurso del Estado de la Unión, el 1 de marzo. Ahora, unos audios revelados muestran su postura con respecto a las acciones de Trump frente al asalto al Capitolio. Foto: Win McNamee / POOL

De acuerdo con unos audios revelados por The New York Times, Kevin McCarthy, el líder republicano de la Cámara de Representantes, le dijo a unos legisladores de su partido que Donald Trump, días después del asalto al Capitolio, el 6 de enero de 2021, aceptó que tenía “cierta responsabilidad” por lo que había sucedido. “Permítanme ser muy claro con todos ustedes, y he sido muy claro con el presidente: él tiene responsabilidades por sus palabras y acciones”, dijo McCarthy en una llamada que tuvo lugar el 11 de enero de ese año, informó el diario estadounidense. “Le pregunté personalmente hoy, ¿tiene responsabilidad por lo que sucedió?”, aseguró el legislador. “¿Se siente mal por lo que pasó? Me dijo que tiene cierta responsabilidad por lo que sucedió y que tendría que reconocerlo”.

El audio revelado por el periódico estadounidense muestra no solo una contradicción con la postura de Trump (la de negar, constantemente, las acusaciones en su contra), sino también en el tono que usan los mismos republicanos en escenarios privados al momento de opinar sobre las acciones del expresidente. Incluso, salió a la luz que, supuestamente, McCarthy le comentó a los republicanos que tenía la intención de presionar al entonces mandatario para que renunciara. Aunque dicha afirmación fue negada por él mismo durante una rueda de prensa hace algunos meses, un audio obtenido por The New York Times, con fecha del 10 de enero de 2021, en el marco del impeachment llevado a cabo en contra del entonces presidente, del cual salió absuelto, prueba lo contrario. En el archivo se escucha: “Creo que esto pasará, y sería mi recomendación que renuncie”. En el mismo audio se le escucha a McCarthy criticar fuertemente a Trump. “Ha sido suficiente. Lo que hizo es inaceptable. Nadie puede defender eso y nadie debería defenderlo”.

Ante lo sucedido, desde Seattle, el presidente Joe Biden afirmó: “Este no es el partido republicano de tu padre. Todo lo que tienes que hacer es mirar lo que se está reproduciendo esta mañana, la cinta que se lanzó. Este es ahora el partido de Make America Great Again y son personas diferentes. Ellos no son como aquellos con los que serví durante años, y las personas que saben mejor tienen miedo de actuar mejor porque saben que serán elegidos en las primarias”.

La historia del Times, cuyo informe proviene del próximo libro “This Will Not Pass: Trump, Biden and the Battle for America’s Future”, de Jonathan Martin y Alexander Burns, detalla comentarios mordaces contra los líderes republicanos de Trump en los días posteriores a la insurrección del Capitolio.

