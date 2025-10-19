Logo El Espectador
Trump vs. Petro: la tormenta que calienta el Caribe y cambia las reglas

Mientras en Colombia se pelean por el rédito político de la crisis con EE. UU., en Washington temen que Trump esté rompiendo las reglas. El Caribe como espejo del caos.

Camilo Gómez Forero
Camilo Gómez Forero
20 de octubre de 2025 - 12:11 a. m.
Senadores de EE. UU. planean forzar la votación para prohibir un ataque terrestre en Venezuela, mientras aumenta la tensión entre Donald Trump y Gustavo Petro por las acciones en el Caribe.
Senadores de EE. UU. planean forzar la votación para prohibir un ataque terrestre en Venezuela, mientras aumenta la tensión entre Donald Trump y Gustavo Petro por las acciones en el Caribe.
Foto: Agencia AFP

El Caribe se calienta, y no solo por el clima. El presidente estadounidense, Donald Trump, desató una tormenta diplomática al acusar —sin pruebas— a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, de ser un “líder del narcotráfico que fomenta la producción de drogas”, por lo que justificó la suspensión inmediata de la ayuda económica y los subsidios en la lucha antidrogas que Washington destinaba a Bogotá.

“Si Petro no cierra esos campos de muerte [refiriéndose a los cultivos de hoja de coca], EE. UU. lo hará por él, y no será algo agradable”,...

Leonel Berrio Guzman(5u51g)Hace 1 minuto
Madio se aproxima a la realidad el articulo. Es bueno leerlo
MiguelAngel(71324)Hace 9 minutos
Un fascista no perseverara, los mismos estadounidenses se están cansando de ese orangután pelirojo.
pedrito opinador(59003)Hace 28 minutos
Estados Unidos lo que quiere es sacar de circulacion a dos narcotraficanted petro y maduro
  • Franklin Alberto(26144)Hace 5 minutos
    Ignorante
paco zambrano(48856)Hace 32 minutos
Eso si contar vi todo el desastre que tiene aquí rn USA. Pasándose por la faja la Justicia y desobedeciendo a los jueces que le han bloqueado casi todas sus órdenes ejecutivas. Este señor está llevando al mundo al abismo y no hay quien lo pare.
Jorge López(60581)Hace 40 minutos
Nos van a dejar de rodillas a Irán !
