Trump vs. Petro: la tormenta que calienta el Caribe y cambia las reglas

Senadores de EE. UU. planean forzar la votación para prohibir un ataque terrestre en Venezuela, mientras aumenta la tensión entre Donald Trump y Gustavo Petro por las acciones en el Caribe. Foto: Agencia AFP

El Caribe se calienta, y no solo por el clima. El presidente estadounidense, Donald Trump, desató una tormenta diplomática al acusar —sin pruebas— a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, de ser un “líder del narcotráfico que fomenta la producción de drogas”, por lo que justificó la suspensión inmediata de la ayuda económica y los subsidios en la lucha antidrogas que Washington destinaba a Bogotá.

“Si Petro no cierra esos campos de muerte [refiriéndose a los cultivos de hoja de coca], EE. UU. lo hará por él, y no será algo agradable”,...