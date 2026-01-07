Las tres condiciones que Trump le impuso a Delcy Rodríguez para dejarla en el poder

El presidente de EE. UU., Donald Trump, y su secretario de Estado, Marco Rubio, siguen muy de cerca los pasos que da Delcy Rodríguez en Venezuela. Foto: EFE - YURI GRIPAS / POOL

En Venezuela reina el silencio. Producto del miedo impuesto por años de represión, la gente no habla de lo que está pasando, entre otras cosas, porque si bien Nicolás Maduro ya no está en el poder, sigue mandando la cúpula chavista. “Ya no sabemos qué pensar, hay que echarle pichón al día a día, rebuscarte la vida y ya, que venga lo que el señor Donald Trump diga”, comenta vía telefónica Yorlemy, ama de casa en Caracas.

Yorlemy está en lo cierto, en Venezuela se hace lo que Trump diga. Basado en un informe de inteligencia, el mandatario...