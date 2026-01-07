Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
América
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Las tres condiciones que Trump le impuso a Delcy Rodríguez para dejarla en el poder

Mientras los venezolanos esperan saber cuánto tiempo más se sostendrá la cúpula chavista en el poder, Estados Unidos ya fue claro: la convocatoria de elecciones no es una prioridad.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Mundo
07 de enero de 2026 - 09:46 p. m.
El presidente de EE. UU., Donald Trump, y su secretario de Estado, Marco Rubio, siguen muy de cerca los pasos que da Delcy Rodríguez en Venezuela.
El presidente de EE. UU., Donald Trump, y su secretario de Estado, Marco Rubio, siguen muy de cerca los pasos que da Delcy Rodríguez en Venezuela.
Foto: EFE - YURI GRIPAS / POOL

En Venezuela reina el silencio. Producto del miedo impuesto por años de represión, la gente no habla de lo que está pasando, entre otras cosas, porque si bien Nicolás Maduro ya no está en el poder, sigue mandando la cúpula chavista. “Ya no sabemos qué pensar, hay que echarle pichón al día a día, rebuscarte la vida y ya, que venga lo que el señor Donald Trump diga”, comenta vía telefónica Yorlemy, ama de casa en Caracas.

Yorlemy está en lo cierto, en Venezuela se hace lo que Trump diga. Basado en un informe de inteligencia, el mandatario...

Por Redacción Mundo

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

Captura de Maduro

Venezuela hoy

Trump en Venezuela

Noticias de Venezuela

PremiumEE

 

Dorita Bilbao(37038)Hace 16 minutos
Trump acostumbrado a timar desde que era constructor en New York (ver en YouTube el juicio adelantado en Manhattan en estos dias) las directrices a la interina Delcy Rodríguez son clara en el robo del petróleo al pueblo venezolano y la injerencia de decisiones con quienes comercializar. A todo avivato siempre le aparece alguien que le pone el freno y le hace comer tierra. Ojalá sea pronto antes que siga con otras naciones en el mundo y especialmente en nuestra América Latina.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.