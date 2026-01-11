Después del petróleo: Trump y la carrera por los recursos de América Latina

Fotografía de archivo del 15 de diciembre de 2023 que muestra una planta de litio en Colcha K (Bolivia). Foto: EFE - LUIS GANDARILLAS

Según Donald Trump, “el propósito del gobierno estadounidense es garantizar los derechos naturales otorgados por Dios a los ciudadanos estadounidenses y priorizar sus intereses”. Así lo dejó claro en la “Estrategia de Seguridad Nacional”, un documento estratégico publicado por la Casa Blanca el pasado noviembre. No es una frase cualquiera.

Conforme se saben más detalles del control que ha tomado sobre el petróleo venezolano, y tras las amenazas a otros Estados latinoamericanos, vale la pena detenerse a hacer dos preguntas claves sobre esa...