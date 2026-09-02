Trump y las Malvinas: qué hay detrás de su presión al Reino Unido y su acercamiento a Milei

Giovani Lo Celso con la pancarta que dice: "Las malvinas son argentinas". Foto: AFP - THOMAS COEX

Meses atrás, los jugadores de la selección argentina ondearon orgullosos una pancarta con el mensaje “Las Malvinas son argentinas” después de ganar su partido contra Inglaterra en el Mundial de Fútbol de 2026. El gesto simbólico no solo recordó la guerra entre ambos países por la soberanía de las islas en 1982, sino que también volvió a poner la disputa en el centro de la discusión internacional. Ahora, meses después de aquel episodio, Estados Unidos afirmó que estaría reconsiderando su posición frente al Reino Unido en la disputa por la...