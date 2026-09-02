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Trump y las Malvinas: qué hay detrás de su presión al Reino Unido y su acercamiento a Milei

Donald Trump abrió la puerta a un cambio en la posición de Estados Unidos sobre las Islas Malvinas, en medio de sus presiones al Reino Unido para aumentar el gasto militar. Expertos explican qué hay detrás del giro y qué podría significar para Argentina y Londres.

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Laura Henao Arévalo
Laura Henao Arévalo
02 de septiembre de 2026 - 12:00 p. m.
Giovani Lo Celso con la pancarta que dice: "Las malvinas son argentinas".
Giovani Lo Celso con la pancarta que dice: "Las malvinas son argentinas".
Foto: AFP - THOMAS COEX

Meses atrás, los jugadores de la selección argentina ondearon orgullosos una pancarta con el mensaje “Las Malvinas son argentinas” después de ganar su partido contra Inglaterra en el Mundial de Fútbol de 2026. El gesto simbólico no solo recordó la guerra entre ambos países por la soberanía de las islas en 1982, sino que también volvió a poner la disputa en el centro de la discusión internacional. Ahora, meses después de aquel episodio, Estados Unidos afirmó que estaría reconsiderando su posición frente al Reino Unido en la disputa por la...

Laura Henao Arévalo

Por Laura Henao Arévalo

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos.@lauraaahenaolhenao@elespectador.com
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