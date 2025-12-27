Logo El Espectador
Resumen 2025: así fue el tijeretazo de Trump a los derechos humanos en EE. UU.

La segunda administración de Donald Trump se ha ensañado con la migración, incluso la regular, y ha obstaculizado la labor de organizaciones que trabajan por las libertades y la dignidad humana.

María Alejandra Medina
27 de diciembre de 2025 - 09:45 p. m.
La policía del estado de Illinois detiene a un manifestante durante una protesta frente a un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Broadview, Illinois, EE. UU., el 11 de octubre de 2025.
Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

“El segundo mandato de Donald Trump como presidente de Estados Unidos ya ha socavado los derechos humanos en el país y en todo el mundo”. Así, tajante, lo resume la organización Human Rights Watch, que ha monitoreado las políticas del mandatario republicano en materia social, migratoria y militar, entre otros ámbitos.

En la Casa Blanca no se ha perdido un segundo: desde su investidura, el 20 de enero pasado, el presidente Trump ha firmado una ola de órdenes ejecutivas para revertir el “caos” que, según él, dejó su antecesor, Joe Biden, en la...

@alejandra_mdnmmedina@elespectador.com
