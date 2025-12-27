Resumen 2025: así fue el tijeretazo de Trump a los derechos humanos en EE. UU.

La policía del estado de Illinois detiene a un manifestante durante una protesta frente a un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Broadview, Illinois, EE. UU., el 11 de octubre de 2025. Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

“El segundo mandato de Donald Trump como presidente de Estados Unidos ya ha socavado los derechos humanos en el país y en todo el mundo”. Así, tajante, lo resume la organización Human Rights Watch, que ha monitoreado las políticas del mandatario republicano en materia social, migratoria y militar, entre otros ámbitos.

En la Casa Blanca no se ha perdido un segundo: desde su investidura, el 20 de enero pasado, el presidente Trump ha firmado una ola de órdenes ejecutivas para revertir el “caos” que, según él, dejó su antecesor, Joe Biden, en la...