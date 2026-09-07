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Trump, “Nueva América” y su mapa de nuevos nombres: así busca “americanizar” territorios

Donald Trump vuelve a cuestionar nombres geográficos. Tras el Golfo de México y el lago Ontario, ahora propone cambiar el nombre de Nuevo México.

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Laura Henao Arévalo
Laura Henao Arévalo
07 de septiembre de 2026 - 09:00 p. m.
Trump comparte un mapa que cambia el nombre de Nuevo México a “Nueva América”.
Trump comparte un mapa que cambia el nombre de Nuevo México a “Nueva América”.
Foto: Redes sociales

Donald Trump ha convertido el cambio de nombres geográficos en una de sus recurrentes apuestas políticas. Después de impulsar que el Golfo de México sea llamado “Golfo de América”, el presidente estadounidense volvió a generar polémica al sugerir ahora que Nuevo México, uno de los 50 estados del país, pase a llamarse “Nueva América”.

La propuesta surgió de una imagen que Trump compartió en Truth Social y que muestra un mapa de Nuevo México con la palabra “Mexico” tachada en rojo y sustituida por “America”. Posteriormente,...

Laura Henao Arévalo

Por Laura Henao Arévalo

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos.@lauraaahenaolhenao@elespectador.com
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Carlosé Mejía(19865)Hace 22 minutos
Definitivamente sí hay personas que solo nos dejarán descansar de sus torpezas y marrullas cuando abandonen este plano.
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