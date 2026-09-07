Trump, “Nueva América” y su mapa de nuevos nombres: así busca “americanizar” territorios

Trump comparte un mapa que cambia el nombre de Nuevo México a “Nueva América”. Foto: Redes sociales

Donald Trump ha convertido el cambio de nombres geográficos en una de sus recurrentes apuestas políticas. Después de impulsar que el Golfo de México sea llamado “Golfo de América”, el presidente estadounidense volvió a generar polémica al sugerir ahora que Nuevo México, uno de los 50 estados del país, pase a llamarse “Nueva América”.

La propuesta surgió de una imagen que Trump compartió en Truth Social y que muestra un mapa de Nuevo México con la palabra “Mexico” tachada en rojo y sustituida por “America”. Posteriormente,...