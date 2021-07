Últimas tropas de EE. UU. en Afganistán saldrán este 31 de agosto

El presidente Joe Biden anunció el jueves que la misión militar de Estados Unidos en Afganistán concluirá el 31 de agosto, casi 20 años después de su inicio, y aseguró que la toma del país por los talibán no es algo inevitable. Casi 20 años después de la invasión tras los ataques del 11 de septiembre, las fuerzas militares estadounidenses han logrado sus objetivos en el país: matar a Osama bin Laden, degradar a Al-Qaida y prevenir más atentados contra Estados Unidos, dijo Biden en un discurso en la Casa Blanca.

“Estamos poniendo fin a la guerra más larga de Estados Unidos. El status quo no es una opción. No enviaré a otra generación de estadounidenses a luchar en Afganistán”, señaló sobre permanecer en el país. Cuando se le preguntó si era inevitable una toma de poder por parte de los talibán, que están intensificando la ofensiva militar en el país, el presidente respondió: “No, no lo es”.

También dijo que las autoridades afganas tienen la capacidad de asegurar la continuidad del gobierno. A los periodistas que le preguntaron si sus propios servicios de inteligencia habían previsto el colapso del gobierno afgano, Biden respondió categóricamente: “Esto no es cierto. La probabilidad de que haya un gobierno unido en Afganistán que controle todo el país es muy improbable”, dijo, sin embargo.

Biden prometió que “el apoyo estadounidense al pueblo afgano perdurará” a pesar de la retirada de tropas, ya completada en un 90%. “No fuimos a Afganistán para construir una nación”, afirmó. “Es el derecho y la responsabilidad del pueblo afgano decidir su futuro”.

El mandatario también se dirigió directamente a los afganos que colaboraron con los militares estadounidenses, que se arriesgan ahora a sufrir represalias por haber ayudado a fuerzas extranjeras. “Hay un hogar para ustedes en Estados Unidos, si lo así lo eligen”, dijo. “Los apoyaremos como ustedes nos apoyaron a nosotros”.

Unos 18.000 intérpretes, conductores o contratistas afganos esperan ver si pueden instalarse en Estados Unidos. El procesamiento de esas solicitudes suele llevar años. Los talibanes y las fuerzas afganas combatían este jueves por segundo día consecutivo en la ciudad de Qala-i-Naw, la primera capital provincial de Afganistán en ser atacada por los insurgentes desde el inicio de la retirada de las tropas estadounidenses.