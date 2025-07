Un asesino convicto entre prisioneros que EE. UU. pidió en intercambio con Venezuela

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello. Foto: AFP - PEDRO MATTEY

Venezuela afirmó este miércoles que Estados Unidos “defendió” y se llevó a un “asesino convicto” entre los diez norteamericanos que Caracas liberó el viernes como parte de una negociación que incluyó el retorno al país caribeño de los 252 migrantes detenidos en El Salvador desde marzo.

“Nosotros sabemos lo que había ahí, yo dije inclusive en el aeropuerto que estaban pidiendo un asesino, (...) se llevan a un asesino convicto”, dijo el ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, en su programa semanal de televisión, transmitido por el canal estatal VTV.

Según un perfil general elaborado por la cartera de Interior, y que leyó el funcionario, se trata de Dahud Hanid Ortiz, acusado de “homicidio intencional calificado ejecutado con alevosía y por motivo fútil en grado de autor” y condenado a 30 años de cárcel, la pena máxima en Venezuela, de los cuales “tiene un tiempo físico de 6 años, 9 meses y 10 días cumplidos”.

“Estados Unidos defendió a su asesino y pidió que lo metieran (en el intercambio), y Jorge Rodríguez (jefe negociador del Gobierno venezolano) les decía (que) es un asesino”, expresó Cabello.

En junio de ese año, viajó desde Alemania, donde vivía, a la capital española llevado por los celos y entró en el despacho de abogados de Víctor Joel Salas para matarlo, al creer que mantenía una relación con su mujer, pero no estaba, según consta en los registros judiciales del caso.

Mató a las tres personas que encontró -dos trabajadoras de nacionalidad cubana y un cliente ecuatoriano-, prendió fuego y huyó, hasta que fue detenido en 2018 en Venezuela, su país de origen, donde fue condenado.

Este martes, Salas, en nombre de las familias de las víctimas, expresó a EFE la consternación, la preocupación y el miedo que les causa que los Gobiernos de esos dos países, Venezuela y EE.UU., liberaran a “un criminal convicto, asesino de tres personas, ya sea a propósito o bien por ignorancia y pura mediocridad”.

El pasado viernes, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, expresó en redes sociales que “gracias al liderazgo” del presidente Donald Trump “diez estadounidenses que fueron detenidos en Venezuela” estaban “en camino a la libertad”.

Este miércoles, Washington dijo que “muchos” de los estadounidenses liberados en ese canje denunciaron haber sido sometidos a torturas y otras duras condiciones.

Al respecto, Cabello respondió que eso “va a tener que ser contrastado con lo que ellos dijeron aquí antes de irse, que jamás recibieron malos tratos”.

España remitió pruebas

La Fiscalía española ha remitido un informe a EE.UU. sobre la situación jurídica de Dahud Hanid Ortiz, un exmilitar norteamericano condenado en Caracas por tres asesinatos cometidos en Madrid en 2016, y que fue excarcelado tras un canje de presos entre las autoridades estadounidenses y venezolanas.

Una vez conocida esta liberación, el área de Cooperación Internacional de la Fiscalía de Madrid ha redactado un informe sobre la situación jurídica de Dahud Hanid para remitirlo a las autoridades de EE.UU., informaron a EFE fuentes jurídicas.

Así, Estados Unidos tendrá constancia del proceso judicial que se siguió contra él en España y luego en Venezuela, donde fue condenado a 30 años de cárcel en 2024.

