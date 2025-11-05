Logo El Espectador
Mundo
América
Un asilo, dos visiones: la decisión de México que tensó su vínculo con Perú

El asilo a Betssy Chávez desata una tormenta diplomática: Perú rompe con México y reabre viejas heridas políticas.

Laura Henao Arévalo
05 de noviembre de 2025 - 01:00 a. m.
Fotografía donde se observa la fachada de la Embajada de México este lunes, en Lima (Perú).
Fotografía donde se observa la fachada de la Embajada de México este lunes, en Lima (Perú).
Foto: EFE - Paolo Aguilar

Relaciones rotas y tensiones vivas es lo que están viviendo Perú y México tras el anuncio de Lima de romper relaciones diplomáticas con el país norteamericano, en respuesta a la decisión de otorgar asilo político a Betssy Chávez, expresidenta del Consejo de ministros durante el mandato de Pedro Castillo.

Chávez enfrenta procesos judiciales por su presunta participación en un intento de autogolpe de Estado del expresidente Pedro Castillo en 2022.

Por su parte, el gobierno de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, lamentó esta decisión,...

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos.@lauraaahenaolhenao@elespectador.com
