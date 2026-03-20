Un ataque más de EE. UU. a lancha en el Pacífico: ya son más de 40 y 150 muertos

Esta captura de pantalla, obtenida de un video publicado por el Comando Central de los Estados Unidos en su cuenta X @CENTCOM el 20 de marzo de 2026, muestra un ataque a un presunto buque de contrabando de drogas en el Océano Pacífico oriental. Foto: AFP - -

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Las Fuerzas Armadas estadounidenses anunciaron este viernes que llevaron a cabo un nuevo ataque contra una lancha en el océano Pacífico y explicaron que tres personas sobrevivieron al bombardeo, sin especificar si hubo o no víctimas mortales.

El ataque, enmarcado en la operación antidroga Lanza del Sur, se produjo en la víspera en un punto no especificado, según un comunicado del Comando Sur.

Según el texto, el Pentágono llevó a cabo “un ataque cinético letal contra una embarcación de bajo perfil operada por organizaciones terroristas designadas”.

Tras su llegada a la Casa Blanca en enero de 2025, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para designar a carteles y otros grupos criminales como organizaciones terroristas extranjeras.

“La inteligencia confirmó que la embarcación de bajo perfil transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y participaba en operaciones de narcotráfico”, añade el comunicado, acompañado por un video de 16 segundos en blanco y negro en el que se ve una lancha estallar mientras surca el agua.

“Tres narcoterroristas sobrevivieron al ataque. Tras la acción, el Comando Sur notificó de inmediato a la Guardia Costera de EE.UU. para activar el sistema de búsqueda y rescate de los sobrevivientes”, concluye el comunicado.

EE.UU. lanzó el pasado septiembre en el área de responsabilidad del Comando Sur la operación Lanza del Sur, que se activó con el objetivo primordial de incrementar la tensión en torno al expresidente venezolano Nicolás Maduro, capturado en una operación militar de Washington el pasado 3 de enero.

Durante un acto celebrado hoy en la Casa Blanca, Trump explicó que ese operativo para apresar a Maduro en Caracas demostró que las Fuerzas Armadas “son las más poderosas del mundo”.

En el mismo evento consideró también que la guerra contra Irán “ni siquiera está competida” debido a la superioridad que, según él, está mostrando EE.UU., y dijo que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, están haciendo un gran trabajo.

Con la ofensiva notificada hoy ya son más de 40 bombardeos los acometidos contra lanchas en el Pacífico y el sur del Caribe, ataques sumarios que han dejado más de 150 muertos desde septiembre de 2025.

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