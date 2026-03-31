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31 de marzo de 2026 - 12:27 p. m.

Un barco pesquero de Ecuador desapareció con 19 pasajeros, según familiares

19 pescadores están desaparecidos en el Pacífico desde el jueves. Su barco salió de Manta, el puerto ecuatoriano por donde transita el 70% de la cocaína de Colombia y Perú. Las autoridades investigan las causas, pero las familias ya no aguantan la espera.

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Agencia AFP

Redacción Mundo

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