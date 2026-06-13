Un cadáver fue encontrado cerca de la sede de Irán en el Mundial, en Tijuana (México)

Integrantes de la Policía de México custodian la zona de un crimen este sábado, en Tijuana (México). Foto: EFE - Joebeth Terríquez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El hallazgo de un cadáver humano en avanzado estado de descomposición dentro de un vehículo estacionado en las inmediaciones del estadio, donde entrena la selección de Irán para el Mundial 2026, volvió a colocar a la ciudad mexicana de Tijuana en el foco de la atención internacional, en medio de la presencia de equipos y aficionados de distintos países.

El cuerpo fue localizado en el maletero de una camioneta con placas de California, abandonada en el estacionamiento de un supermercado situado frente al Estadio Caliente, sede de los entrenamientos del combinado iraní durante su estancia en la ciudad fronteriza con EE. UU.

De acuerdo con las autoridades locales, el cadáver se encontraba envuelto en una bolsa negra y presentaba huellas de violencia.

La localización del cuerpo ocurrió después de que personas que frecuentan la zona reportaran un fuerte olor proveniente del vehículo, que aparentemente llevaba varios días estacionado.

El caso atrajo atención debido a la cercanía con uno de los puntos más vigilados de la ciudad, donde se encuentra el centro de entrenamiento de la selección iraní que participa en el Mundial.

Aunque no existe indicio alguno que vincule el hecho con la delegación iraní ni con actividades relacionadas con el torneo, la noticia cobró relevancia por ocurrir a escasos metros del lugar donde el combinado asiático prepara sus partidos en Estados Unidos.

La selección iraní eligió Tijuana como base de preparación por su cercanía con territorio estadounidense y por las instalaciones deportivas disponibles en la ciudad.

Durante los últimos días, el equipo ha recibido muestras de apoyo tanto de aficionados iraníes residentes en la región como de seguidores mexicanos que han acudido a las inmediaciones de su concentración.

El caso también reavivó el debate sobre los desafíos de seguridad que enfrenta Tijuana, una de las principales ciudades de la frontera entre México y Estados Unidos.

Con una población superior a los dos millones de habitantes y una intensa dinámica migratoria y comercial, la ciudad suele atraer la atención internacional por su relevancia estratégica, pero también por los episodios de violencia que periódicamente ocupan titulares fuera del país.

Mientras los aficionados continúan llegando a la región con motivo del Mundial, las autoridades mantienen bajo resguardo las zonas relacionadas con las selecciones participantes y los eventos vinculados al torneo, en un esfuerzo por garantizar el desarrollo normal de las actividades deportivas y turísticas durante las próximas semanas.

Irán jugará su primer partido del torneo el próximo lunes 15 de junio en Los Ángeles contra Nueva Zelanda.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com