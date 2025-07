Colombiano fue capturado en El Salvador tras viajar en una embarcación con cocaína

De acuerdo con las cifras dadas por el presidente Nayib Bukele, quien hizo eco del operativo en sus redes sociales, ya suman 35.8 toneladas de droga incautadas entre 2024 y lo que va de este año. Foto: EFE - Rodrigo Sura

Las autoridades de El Salvador informaron el fin de semana que interceptaron un semisubmarino que tenía a bordo a tres extranjeros que transportaban cocaína. Esta semana, la Fiscalía del país centroamericano aseguró que ellos serán procesados por el delito de tráfico ilícito.

Los tres implicados fueron identificados como Hipólito Perlaza Moreno, Rubén Darío Acebo Cedeño, ambos de nacionalidad ecuatoriana, y Norberto Valencia Arroyo, colombiano. De acuerdo con las declaraciones del fiscal salvadoreño, Rodolfo Delgado, sus capturas fueron “un nuevo y contundente golpe al narcotráfico, una amenaza que atenta contra la seguridad, la paz y el futuro de nuestra nación”.

La entidad que dirige el funcionario estableció que, aunque se estima que los 64 bultos incautados corresponden a 1.300 kilogramos de cocaína, los cuales tienen un valor aproximado de US$33 millones, los datos exactos se brindarán una vez concluya el peritaje.

De acuerdo con las cifras dadas por el presidente Nayib Bukele, quien hizo eco del operativo en sus redes sociales, ya suman 35.8 toneladas de droga incautadas entre 2024 y lo que va de este año. Eso, según él, es un golpe económico al crimen organizado de alrededor de US$897.3 millones.

Nuestra Marina Nacional interceptó una embarcación de bajo perfil (LPV) a 600 millas náuticas (1,111 kilómetros) al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, Estero de Jaltepeque.



A bordo iban tres narcotraficantes, dos ecuatorianos y un colombiano.



Transportaban 1.3 toneladas de… pic.twitter.com/EmMFivfIC6 — Nayib Bukele (@nayibbukele) July 21, 2025

