Un hombre condenado por triple asesinato fue repatriado de Venezuela a EE. UU.

Dahud Hanid Ortiz, exmarine condenado por haber matado a tres personas en Madrid, fue excarcelado en Venezuela el pasado viernes junto a otros nueve estadounidenses, tras un inédito intercambio entre Caracas y Washington que incluyó la liberación de 252 venezolanos en El Salvador y de un grupo de detenidos en el país caribeño, confirmó este martes la ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de presos políticos.

El 22 de junio de 2016, el exmarine, a quien dicha organización no considera preso político, viajó desde Alemania, donde vivía, a Madrid llevado por los celos. Allí entró en el despacho de abogados de Víctor Joel Salas para matarlo, al creer que mantenía una relación con su entonces pareja. Sin embargo, según consta en los registros judiciales del caso, el abogado no estaba en el lugar.

Hanid Ortiz mató a las tres personas que encontró, dos trabajadoras de nacionalidad cubana y un cliente ecuatoriano, prendió fuego y huyó. Fue detenido en 2018 en Venezuela, su país de origen, y allí fue condenado en 2024 a 30 años de prisión, el máximo previsto en la legislación local.

Este martes, Salas, quien se salvó del ataque del exmarine, expresó, en nombre de las familias de las víctimas, la consternación, la preocupación y el miedo que les causa que los gobiernos de esos dos países, Venezuela y Estados Unidos, liberen a “un criminal convicto, asesino de tres personas, ya sea a propósito, o bien por ignorancia y pura mediocridad”.

También criticó que, por ahora, “España no ha hecho absolutamente nada”, pues, con esa decisión, “se manda un mensaje al país y a toda Europa, que es que cualquiera puede cometer tres asesinatos y salir impune de esto”.

