Un muerto tras explosión en zona comercial de puerto de Ecuador

Una persona murió y varias están heridas tras una explosión este martes en una zona comercial y transitada del puerto ecuatoriano de Guayaquil que quedó en medio del caos, según imágenes difundidas por autoridades locales.

La empresa pública de seguridad de la conflictiva ciudad indicó en X que atiende “la emergencia ocasionada por la detonación de artefactos explosivos” y publicó fotos de la vía cerrada por autos de policía y camiones de bomberos.

“Cerca de las 18:00 (locales, 23H00 GMT) escuchamos el ruido muy fuerte, y creemos que era de la explosión, ahora veo que ocurrió a pocos metros de nosotros. Salimos corriendo por miedo a que pase algo más, estamos en shock”, dijo a la AFP la doctora Samantha Vera, de 40 años, que trabaja en una zona aledaña.

Los bomberos registraron un muerto y un “incendio vehicular”.

“Paramédicos brindan atención a varias personas heridas”, añadió en X sin precisar cuántas.

La zona donde ocurrió la explosión es de clase media, rodeada de restaurantes, negocios, tiendas, consultorios, un hospital, hoteles y el centro comercial más grande de la ciudad.

“Fue terrible, fue un estruendo horroroso”, contó Claudia Quimí, propietaria de una peluquería cercana donde “vibraron vidrios”.

La policía investiga qué ocurrió: “se trató de una explosión, cuyas causas están siendo determinadas por nuestros equipos especializados”, señaló en un comunicado.

Ecuador está sumido en la violencia de numerosas bandas que se disputan a muerte el tráfico de drogas dentro del país y hacia Estados Unidos y Europa.

Por su ubicación estratégica con salida hacia el océano Pacífico, Guayaquil es un bastión de las organizaciones ilegales donde crecen los atentados, homicidios, extorsiones, desapariciones, robos y otros delitos.

