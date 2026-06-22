Un nuevo ataque de EE. UU. contra una supuesta narcolancha dejó varios muertos y heridos

Captura de pantalla del ataque de Estados Unidos en el Caribe el 21 de junio de 2026. Foto: Perfil de la red social X del Comando Sur de Estados Unidos

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El Comando Sur de Estados Unidos informó a través de redes sociales acerca de un nuevo ataque contra una supuesta narcolancha. La ofensiva, llevada a cabo el 21 de junio, dejó varios muertos y heridos, de acuerdo a lo dicho por las autoridades de Washington.

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Por medio de X, se supo que el “ataque cinético letal” se llevó a cabo contra un buque operado por organizaciones terroristas designadas. “La inteligencia confirmó que el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico”, detalló el Comando Sur.

La ofensiva dejó dos víctimas mortales, mientras que seis hombres, catalogados como supuestos narcoterroristas, sobrevivieron. Además, ninguna fuerza militar estadounidense resultó herida. Se supo que la Guardia Costera fue notificada de lo sucedido.

Esta ofensiva militar estadounidense ha sido catalogada por defensores de derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales. Investigaciones periodísticas han mostrado que varias víctimas eran humildes habitantes de territorios costeros que vivían del rebusque para sostener a sus familias.

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