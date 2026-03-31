Un periodista fue sacado del New York Times por reseñar un libro con inteligencia artificial

Imagen de referencia de la sede de The New York Times. Foto: AFP - CHARLY TRIBALLEAU

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The New York Times canceló el contrato con un periodista freelance que utilizó inteligencia artificial para redactar una reseña de un libro que repetía elementos de una reseña de la misma novela que fue publicada en The Guardian.

Un lector del medio estadounidense fue quien se dio cuenta de las similitudes entre la reseña de enero sobre Watching Over Her, de Jean-Baptiste Andrea, escrita por el autor y periodista Alex Preston, y una reseña de agosto del mismo libro redactada por Christobel Kent en el diario británico.

El Times inició una investigación y Preston admitió haber utilizado inteligencia artificial durante la escritura de la pieza y no darse cuenta de los fragmentos sacados de The Guardian antes de mandar su trabajo. En un comunicado enviado a dicho diario, el periodista dijo que se sentía profundamente avergonzado y admitió que cometió un grave error.

De acuerdo con la información de prensa que ha circulado al respecto, el Times envió un correo a The Guardian alertando sobre las coincidencias en ambas publicaciones y puso una nota aclaratoria del editor que dice que la reseña se hizo con inteligencia artificial y, además, enlazó la pieza del medio británico. Dicha nota dice: “Un lector alertó recientemente al Times que esta reseña incluía lenguaje y detalles similares a los de una reseña del mismo libro publicada en The Guardian”.

A renglón seguido especificó: “Hablamos con el autor de este artículo, un crítico independiente, quien nos dijo que utilizó una herramienta de IA que incorporó material de la reseña de The Guardian en su borrador, el cual no identificó ni eliminó. Su dependencia de la IA y el uso de trabajo no atribuido de otro autor constituyen una clara violación de los estándares del Times”.

Las coincidencias de las reseñas tienen que ver con las descripciones de los personajes de la novela y con la valoración final de la pieza literaria. Un portavoz del New York Times declaró a The Guardian que Preston ya no escribirá para el periódico. Además de haber escrito seis reseñas para el diario entre 2021 y 2026, sobre las cuales él mencionó que no utilizó inteligencia artificial para ninguna de ellas, este freelance ha trabajado para The Observer, The Financial Times, The Guardian y The Economist. Autor de seis libros, recientemente publicó un texto titulado La burbuja de la IA: riesgos y oportunidades ocultos.

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