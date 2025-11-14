Un pescador colombiano murió en un ataque de EE. UU.: su familia quiere justicia

Unos pescadores llegaban a la playa al final del día en Santa Marta, Colombia. Foto: Federico Ríos

Un día de mediados de septiembre, Alejandro Carranza, un pescador colombiano que, cuenta su familia, llevaba mucho tiempo recorriendo el Caribe en busca de marlin y atún, llamó a su hija adolescente. Le dijo que se iba a pescar y que volvería en unos días, contó ella.

Nunca volvió.

Al día siguiente de su partida, el 15 de septiembre, según afirman su familia, otros pescadores y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, Carranza fue asesinado en un ataque militar estadounidense contra su embarcación. La indignación por lo ocurrido ha desatado...