“Un terremoto, dos Colombias”: las críticas de “The Economist” a De la Espriella

El presidente Abelardo de la Espriella estuvo este martes en Manizales tras el terremoto. Ya declaró la sitacuón de desastre de carácter nacional. Foto: Presidencia

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El nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha tenido que ser más pragmático con respecto a sus promesas de campaña y “está pagando las consecuencias de su insensata negativa a cooperar con el proceso de empalme iniciado por el gobierno anterior”.

Así describe The Economist en una reciente publicación el desafío que la nueva administración ha tenido que enfrentar en medio del terremoto de magnitud 7,4 que el pasado lunes sacudió al país y que hasta el momento deja más de 200 personas muertas.

El artículo se centra en describir cómo la desigualdad estructural en Colombia ha desembocado en una también desigual respuesta a la crisis: mientras en Chocó, de mayoría étnica afro e indígena, no hay capacidad hospitalaria para atender a una población ya golpeada por la pobreza y la violencia, a Cali, Manizales y Pereira ha sido posible brindar una mejor atención, llevar más ayuda y probablemente recolectar mejores datos sobre las afectaciones.

“El señor de la Espriella parece ser consciente de las desigualdades. Su gabinete ha sido enviado a las zonas más afectadas. El lunes, desde Quibdó, anunció que las víctimas recibirían ayuda temporal para vivienda. Sin embargo, muchas familias se preguntan dónde está esa ayuda”, dice la publicación, que recolectó testimonios en Quibdó.

Asimismo, expone los problemas de financiación que puede enfrentar con una entidad para la atención de desastres en crisis por los escándalos de corrupción, sin olvidar las dificultades de despachar desde Barranquilla, como pretendía a su ingreso. “Es en la capital donde se puede acceder a los ministerios, los grandes medios de comunicación y los socios internacionales”.

Sobre las consecuencias de la falta de empalme, “el resultado es que el nuevo gobierno carece de la información y las capacidades que necesita con urgencia. Sin ellas, el nuevo Ejecutivo se ve obligado a actuar principalmente a través de los gobiernos locales. Esto funciona, aunque con dificultad, en lugares más prósperos como las zonas cafetaleras y el Valle del Cauca”.

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