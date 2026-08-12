Un vuelo fue cancelado en Canadá después de que un niño se negó a sentarse

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Un vuelo que se dirigía de Columbia Británica a Toronto fue cancelado el jueves después de que un niño se negara a sentarse y abrocharse el cinturón de seguridad antes del despegue, dijo la aerolínea.

El vuelo PD444 de Porter Airlines había salido de la terminal del Aeropuerto Internacional de Victoria en Columbia Británica y se dirigía a la pista cuando los miembros de la tripulación vieron a un niño pequeño que estaba “de pie en su asiento y se negaba a abrocharse el cinturón de seguridad”, dijo la aerolínea en un comunicado.

“Los intentos del padre que lo acompañaba y de la tripulación por solucionar esto fueron infructuosos”, según la compañía, que no proporcionó la edad del niño.

“El avión no podía despegar en esta condición insegura, por lo que la tripulación decidió regresar a la terminal y hacer que los pasajeros desembarcaran”, agregó la aerolínea.

El tiempo necesario “para acoplar el avión a la pasarela, desembarcar a los pasajeros afectados, recuperar su equipaje, volver a presentar los planes de vuelo y tramitar el resto de la documentación hizo que fuera demasiado tarde para despegar” debido a que la pista del aeropuerto cierra a las 12:30 a. m., dijo el comunicado.

Una portavoz del aeropuerto confirmó que el vuelo fue cancelado debido al “cierre programado del aeródromo” del aeropuerto.

No estaba claro cuántos pasajeros se vieron afectados. El avión tiene 132 asientos, según un portavoz de la aerolínea.

“Pedimos disculpas por las molestias que esto ha causado a los demás pasajeros, quienes pudieron salir en un vuelo al día siguiente”, añadió la empresa.

El nuevo vuelo partió del Aeropuerto Internacional de Victoria a las 10:49 p. m., hora local, el viernes y llegó a Toronto a las 6:16 a. m., hora local, el sábado, según FlightAware.com, que rastrea vuelos.

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