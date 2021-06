El derrumbe repentino del Champlain Tower South, un condominio de 12 pisos ubicado en Surfside (Florida), tiene a los medios de todos los rincones de Estados Unidos haciéndose la misma pregunta: ¿puede un edificio colapsar de la nada en mi estado?

Los colapsos de edificios no son comunes. El de esta semana es una “rareza de proporciones bíblicas”, dice Peter Dyga, presidente de Associated Builders and Contractors, una asociación nacional de comercio para la construcción, en diálogo con el Miami Herald.

El último incidente con características similares en el país fue el derrumbe del L’Ambiance Plaza, un proyecto residencial en construcción en Bridgeport, Connecticut, que dejó 28 obreros muertos en abril de 1987. Durante el proceso de colocación de las losas de concreto se generó una tensión alta que terminó en un agrietamiento de la estructura.

Como le explicó Joseph Colaco, profesor de arquitectura de la Universidad de Houston a la cadena ABC en Texas, “antes de que haya un colapso verás que suceden cosas: o una losa que se desvía hacia abajo o una grieta que se abre en una columna. Si puedes poner un dedo dentro de la grieta hay que comenzar a preocuparse”.

“La gente tiene que recordar que hay miles de edificios de esta altura o más en el sur de Florida, y millones en todo el mundo. Claramente, algo andaba mal”, dice Dyga.

En el caso del Champlain Towers South, las señales parecen haber comenzado en la década de 1990, diez años después de su construcción, pero solo fueron detectadas hasta el año pasado. Una investigación de la Universidad Internacional de Florida (FIU), publicada en 2020, reveló que el edificio mostró signos de hundimiento en el suelo desde los 90 a un ritmo preocupante.

“Cuando medimos el hundimiento o cuando vemos el movimiento de los edificios vale la pena comprobar por qué sucede. No podemos decir cuál es la razón de eso a partir de las imágenes de satélite, pero podemos decir que hubo movimiento aquí”, señala el profesor Shimon Wdowinski, del Instituto de Medio Ambiente de la FIU.

Este condominio no es el único que ha experimentado un hundimiento. En áreas más grandes en el oeste de Miami Beach también se observó un hundimiento de viviendas, aunque predecible dado que fueron construidas en humedales recuperados. La investigación continúa en fases preliminares. “Incluso podríamos tardar años averiguando qué sucedió acá”, comenta Dyga. Pero esta primera hipótesis es la que ha cobrado más fuerza: que había señales sobre la catástrofe en el suelo. Una tragedia anunciada.

“La última vez que estuve aquí miré a mi padre y le dije: ‘Este edificio se va aderrumbar’”, le dijo Adriana Chi, familiar de uno de tres de los residentes del condominio, al “Herald”.

Desde Chicago, Chuck Guedelhoefer, uno de los principales ingenieros forenses del país, señala que se nota un “patrón clásico de fracaso progresivo” tras observar cómo terminaron los escombros del edificio. Para él, el ambiente de Florida pudo causar corrosión en el edificio, lo que tiene que ser observado en el concreto que quedó durante la investigación.

Carrera contrarreloj

El equipo de rescate no ha escatimado en comparar la situación con la vivida hace 20 años en Nueva York, tras el derrumbe de las Torres Gemelas del World Trade Center.

“Este es el mismo libro de jugadas que en el 9/11. Los gobiernos a nivel local, estatal y federal trabajando juntos en una estructura colapsada. Obviamente las circunstancias son significativamente diferentes. Pero es el mismo tipo de esfuerzo que se está realizando. Y, ya sabe, el tiempo es esencial para tratar de encontrar a personas que hayan sobrevivido al colapso de este edificio”, dijo el viernes Jared Moskowitz, exdirector del Departamento de Manejo de Emergencias del estado de Florida.

¿Cómo opera el equipo de rescate?

Vincent Pickford, teniente retirado del Departamento de Bomberos de Nueva York, es hoy toda una autoridad para hablar de labores de búsqueda y rescate. Él fue uno de los cientos de bomberos que respondieron a los derrumbes de ambas torres en el 9/11.

“La clave para la supervivencia es si habrá o no lo que llamamos vacíos. Lo que están buscando (los miembros del equipo de rescate) son partes del edificio con ese tipo de terreno en ángulo recto entre sí, que da las condiciones para que la gente puede sobrevivir”, explica.

Los rescatistas han desplegado equipos de sonar en un perímetro alrededor de la estructura y se comunican entre sí para localizar a posibles sobrevivientes. Pickford señala que el equipo de rescate está entrenado para reconocer sonidos rítmicos que solo podrían hacer humanos. “Notarías la diferencia entre un golpe de una tubería cada 10 segundos a otro diferente. No es algo que se repetiría por alguna otra razón”, explica. Las labores de rescate ya completaron más de 24 horas. El teniente retirado espera que continúen hasta el sábado, cuando se completen las 48 horas desde el colapso del edificio. Para algunos la esperanza se mantiene viva, pues los rescatistas dicen haber escuchado sonidos como los que explica Pickford en la zona del desastre.

“Paciencia y fe”

Al cierre de esta edición, el reporte era de 159 desaparecidos y cuatro muertos. Dentro de las personas que se están buscando se encuentran siete colombianos, seis paraguayos, cuatro venezolanos, una mujer británica con esposo estadounidense y su hija, una decena de argentinos y por lo menos una decena de israelíes también. Era un edificio que reunía una muestra importante de pluriculturalidad, por eso la tragedia ha causado impacto en varias zonas del mundo.